Karl Pestalozzi (14.3.1929–31.7.2023) war mehr als dreissig Jahre lang Ordinarius für Neuere Deutsche Literatur an der Uni Basel. Foto: Ute Schendel

Am 31. Juli ist Karl Pestalozzi in seinem 95sten Lebensjahr friedlich entschlafen. Pestalozzi war über drei Jahrzehnte lang als Ordinarius für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Basel tätig, amtete auch als Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät und leitete 1990 bis 1992 als Rektor die Geschicke der Universität.

Pestalozzi hatte bei Emil Staiger in Zürich über Hugo von Hofmannsthal promoviert und sich in Berlin als Assistent des Kafka-Forschers Wilhelm Emrich mit einer Arbeit zur «Entstehung des lyrischen Ich» habilitiert. 1968 wurde er, zusammen mit Martin Stern, als Nachfolger von Walter Muschg nach Basel berufen. Trotz mehrfacher Angebote, an andere Universitäten zu wechseln, blieb er Basel treu.

Pestalozzi nahm sein Lehramt mit grösster Gewissenhaftigkeit wahr, was sich unter anderem auch darin zeigte, dass er jedes Semester zweistündige, sehr gut besuchte Vorlesungen hielt, die er nur selten wiederholte. Zahlreiche Generationen von Deutschlehrerinnen und -lehrern prägte er ebenso wie den akademischen Nachwuchs seines Faches. Als geisteswissenschaftlicher Gelehrter verfügte er über eine ausserordentliche Belesenheit. Seine Persönlichkeit war von fachlichem Engagement, intellektueller Grosszügigkeit und Toleranz bestimmt.

Liebe zu Goethe und Keller, Distanz zu Nietzsche

Pestalozzis Lehre und Forschung waren breit gefächert. Eine grosse Liebe Pestalozzis war Goethe, mit dessen Werk er sich in der Lehre und in Publikationen bis ins hohe Alter befasste; 2012 erschien sein Buch «Bergschluchten», eine mit philologischer Akribie durchgeführte Studie über die Schlussszene von Goethes «Faust».

Von grosser Wichtigkeit war Pestalozzis Engagement für die Pflege der literarischen Überlieferung. Zu Friedrich Nietzsche bewahrte er stets eine gewisse aufgeklärte Distanz, die ihn aber nicht an seinem tatkräftigen Einsatz für die Stiftung Nietzsche-Haus (Sils Maria) hinderte, der er zwölf Jahre als Präsident vorstand. 1986, nach dem frühen Tod seines Freundes Mazzino Montinari, übernahm er mit anderen Gelehrten zusammen die herausgeberische Verantwortung der «Kritischen Gesamtausgabe der Werke Nietzsches».

Pestalozzis ganz grosse Liebe galt aber Gottfried Keller, mit dem er sich fast ein Leben lang beschäftigte. Als 1990 anlässlich der Feierlichkeiten zu Kellers 100. Todestag das Desiderat einer historisch-kritischen Werkausgabe diskutiert wurde, war Karl Pestalozzi sofort bereit, sich für die Schaffung der nötigen Infrastruktur einzusetzen. Als Präsident der eigens gegründeten Stiftung begleitete er die Entstehung der Ausgabe bis zu deren Abschluss 2013. Ohne sein Engagement und sein diplomatisches Geschick wäre die anspruchsvolle Edition nicht vollendet worden.

Zum 90. Geburtstag erschienen im Schwabe-Verlag Pestalozzis «Kursorische Lektüren und Interpretationen» zu Gottfried Keller: veröffentlichte und unveröffentlichte Arbeiten, von der Basler Antrittsvorlesung über «Martin Salander» von 1969 bis zur späten Neulektüre des «Grünen Heinrich». Dieses Buch kann als Vermächtnis eines erfüllten Gelehrtenlebens gelten – eines Gelehrten, wie er im heutigen Wissenschaftsbetrieb selten geworden ist. Wer das Glück hatte, ihm zu begegnen, wird ihn nicht vergessen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.