Chancengleichheit wegen Corona? – Ein eigener Computer – zum ersten Mal in seinem Leben Wie der 19-jährige Ahmadyai dank dem Basler Erziehungsdepartement unverhofft an seinen ersten eigenen Laptop kam. Katrin Hauser

Endlich: Der Laptop kann in Empfang genommen werden. Dominik Plüss / Tamedia AG

Ahmadyai (19), ein hagerer junger Mann in Fussballtrikot und Turnschuhen, wippt auf seinen Fussballen hin und her. Er ist gespannt. In Kürze wird er seinen ersten eigenen Laptop in den Händen halten – nur, dass er von der Gänze seines Glücks noch gar nicht weiss.