List und Taktik: Matteo Renzi und der italienische Premier Giuseppe Conte (im Hintergrund). Foto: Imago Images

Die italienische Politik taucht zuweilen ab in eine Zwischenwelt, in der List und Taktik mindestens so wichtig sind wie hehre Werte. Jetzt ist wieder eine solche Zeit, Weihnachten diente nur als kurze Zäsur. In der Blase der römischen Palazzi läuft gerade ein Spiel um Macht und Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union, das man von aussen nur vage mitdeuten kann.

Die italienischen Zeitungen versuchen das mit seitenlangen Berichten, sogenannten Retroscene, wörtlich: hinter den Kulissen. Aber berichtet wird, als trüge sich alles auf offener Bühne ab. Zitate und Dialoge stehen in Anführungszeichen, was nicht heissen soll, dass die Sätze unbedingt so gefallen sind.

«Wir machen ‹catenaccio›»

Matteo Renzi etwa, Ex-Ministerpräsident und Mitprotagonist dieser festtäglichen Regierungswirren, sagte, der Ball liege jetzt bei Giuseppe Conte, dem amtierenden Premier, seinem Rivalen. «Er muss angreifen, wir machen ‹catenaccio›.» «Catenaccio» ist ein Begriff aus dem Fussball, er steht für kettenartige Defensive, für Mauern in der Abwehr. So jedenfalls wird Renzi von «La Stampa» zitiert. Hat er es so gesagt? Man weiss es nicht.

Game over für die Regierung Conte? Infos einblenden Italiens Premier Giuseppe Conte gerät immer stärker unter Druck. Amtsvorgänger Matteo Renzi von Italia Viva soll am Wochenende zu Verbündeten gesagt haben, die Zeit des «Conte II» sei vorüber. «Game over», nannte er es, schreibt der «Corriere della Sera». Mit «Conte II» ist die zweite Regierung des Süditalieners gemeint, der er seit seinem Bruch mit Matteo Salvinis Lega im Sommer 2019 vorsteht. Unterstützt wird er jetzt von den Cinque Stelle, vom sozialdemokratischen Partito Democratico, von Italia Viva und von der linken Partei Liberi e Uguali. Renzi sagte offenbar auch, er habe keine Wahl: «Würde ich jetzt umschwenken, kann ich mich gleich auf dem Mars verstecken.» Im Zentrum des Streits steht der Umgang mit den 209 Milliarden Euro Zuschüssen und Krediten aus dem europäischen Wiederaufbaufonds. Renzi wirft Conte vor, er habe keinen Gesamtplan für den Wiederaufbau des Landes und führe fast alleine Regie in dieser Phase. Auch die Sozialdemokraten finden, Conte entscheide zu wenig kollegial. Ein allfälliges Ende von «Conte II» muss nicht bedeuten, dass Conte sein Amt verlieren würde. Es kann auch sein, dass sich die Koalition auf ein neues Kabinett einigt, ein «Conte III», und dafür einige wichtige Ministerien neu besetzt. Diskutiert wird unter anderem, dass Renzi Aussenminister werden könnte anstelle des bisherigen Chefdiplomaten Luigi Di Maio, der seinerseits als künftiger Innenminister gehandelt wird. Keine Partei des regierenden Bündnisses drängt es zu Neuwahlen, alle wollen es bis ans Ende der Legislaturperiode 2023 schaffen. Und deshalb rechnet man in Rom damit, dass die Streitereien zwar noch eine Weile weitergehen, sich am Ende aber lösen lassen. (om)

Renzi und Conte liefern sich ein episches Duell. Hier der impulsive Florentiner, eines der grössten Polittalente des Landes der vergangenen Jahre und einst hoffnungsfroher Reformer. Er kann seinen Sturz vor vier Jahren noch immer schlecht verwinden. Dort der süditalienische Anwalt, Italiens zufälligster Premier aller Zeiten, der zur Politik kam wie Maria zu Jesus. Zu Beginn der Pandemie hat er Statur erlangt mit entschlossenem Handeln, gewinnendem Auftritt in Europa und der seiltänzerischen Mittlerfähigkeit eines ausgebufften Christdemokraten.

Der unbeliebte Renzi

Contes Popularitätswerte sind ungebrochen hoch, obschon ihm das Krisenmanagement in der zweiten Welle weniger gut gelingt als in der ersten: 57 Prozent. Renzi hingegen bringt es nur auf 11 Prozent.

So kommt bei jeder Attacke Renzis auf Conte der Vorwurf hoch, der Vorgänger gönne seinem Nachfolger die Gunst nicht und wolle zudem nur zusätzliche Posten für seine kleine, aber zentrale Partei Italia Viva herausschlagen. Doch das ist höchstens die halbe Wahrheit.

Im Streit wirft Renzi dem Premier vor, der konzentriere zu viel Entscheidungskraft in den Händen von Managern und Beratern in Taskforces, die weit weg von Parlament und Ministerien agierten, wenn es um die Gestaltung der Zukunft gehe, um den Einsatz der 209 Milliarden Euro aus dem EU-Fonds. Renzi sagt auch, Conte habe keine Vision, keinen Plan, er verteile einfach Geld, statt es langfristig anzulegen – mit Sinn für die chronischen Defizite Italiens.

Matteo Renzi fungiert als Aufrüttler eines gemächlich dahinsegelnden, zusehends ideenlosen Kabinetts.»

Natürlich nervt Renzi alle mit seinen Metaphern aus dem Fussball und seinem besserwisserischen Tonfall. Gerade in dieser schwierigen Zeit kommt der Auftritt schlecht an. Doch Renzi hat in vielen Punkten recht, er fungiert als Aufrüttler eines gemächlich dahinsegelnden, zusehends ideenlosen Kabinetts. Das finden insgeheim auch seine früheren Genossen aus dem Partito Democratico, nur mögen die sich nicht exponieren. Alle befürchten, die Wirren könnten bald in einer veritablen Regierungskrise enden, vielleicht auch in frühzeitigen Neuwahlen. Dabei duellieren sich Renzi und Conte nur ein bisschen, womöglich steht dann am Ende eine Regierungsumbildung – und ja, es geht dabei sogar um die ganz grosse Sache. Um Italien.