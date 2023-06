Die Wiedergeburt des Tenors – Ein dramaturgisch perfekter Konzertabend in Basel Am Donnerstag fand im Stadtcasino das letzte Abo-Konzert von La Cetra statt – mit Julian Prégardien und einem Händel-Programm, das die Extreme der menschlichen Emotionen ausreizte. Lukas Nussbaumer

Julian Prégardien brachte seine emotionale Gestaltungskraft am Abo-Konzert von La Cetra voll zur Geltung. Foto: www.peterrigaud.com

Als Händel in den 1710er-Jahren nach London übersiedelte, war die Tenorstimme seit längerer Zeit ausser Mode geraten – beliebt waren zu dieser Zeit vor allem Sopran- und Altrollen, oft gesungen von Kastraten. Dann traf er Francesco Borosini, von dessen Stimme Händel so angetan war, dass er gleich in mehreren Opern Hauptrollen für den Tenor schrieb und so der Stimme wieder zu neuem Ruhm verhalf.