An Heiligabend wird ein britischer Tourist in Wengen positiv auf das Coronavirus getestet. Er hat sich mit der britischen Virus-Variante B.1.1.7 infiziert. In Folge treten in der Praxis von Dorfarzt Markus Sinsel Tag für Tag mehr Fälle auf. Bei Massentests finden er und Urs Allensbach, Covid-Koordinator der Lauberhornrennen, heraus, dass es in zwei Wengener Hotels zu einem Ausbruch gekommen ist.

Als am Freitag auch erste Ansteckungen ausserhalb der Hotels bekannt werden, überschlagen sich die Ereignisse. FIS-Renndirektor Markus Waldner macht die Corona-Lage in Wengen am Samstag öffentlich. Rolf Possel, Schulleiter der Gemeinde Lauterbrunnen, beschliesst noch am selben Tag die Schulen zu schliessen – gegen den Widerstand des Kantonsarztamts. Und die Vertreter des Lauberhorn OK treffen sich mit den Regierungsräten Pierre Alain Schnegg und Christoph Ammann zu einer Video-Konferenz.

Dort halten die Behörden fest: die Rennen sollen stattfinden. Aber als die Fallzahlen im Verlauf des Sonntags weiter ansteigen, folgt am Montagmorgen die Kehrtwende. «Die Situation in Wengen verschlechtert sich fast stündlich», teilen sie den Veranstaltern mit. Sie verschärfen die Auflagen erneut. Die Lauberhornrennen sind endgültig angezählt.

