Nachhaltiges Gebäude im Bachgraben – Ein Deckenwunder aus Allschwiler Lehm Die Stararchitekten Herzog & de Meuron und ZPF Ingenieure aus Basel bauen ein Bürogebäude, das nach 30 Jahren Energie positiv sein wird und zum grünen Kraftwerk mutiert. Dafür wird der Bauaushub zur Goldgrube. Kurt Tschan

Eine blühende Grünlandschaft im Sommer spendet Kühle. Im Winter, wenn die Blätter gefallen sind, gelangen die Sonnenstrahlen in die Räume. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Sieben Monate hatten Immobilienspezialist Senn, Herzog & de Meuron und ZPF Bauingenieure Zeit, den Allschwiler Untergrund zum Schweben zu bringen. Zeit, um Lehm, der sich im Entwicklungsgebiet Bachgraben nur wenige Zentimeter unter einer Humusschicht befindet, in Holzmodule zu stampfen, trocknen zu lassen und in der Folge in einem ersten Versuch aufzuhängen.