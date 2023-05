Basler Polizeikräfte stehen am 1. Mai bereit für den Eingriff. Foto: Dominik Plüss

Am Tag nach dem denkwürdigen 1. Mai zieht sich die Parteispitze der Basler Sozialdemokraten aus dem Diskurs zurück. Co-Präsidentin Lisa Mathys wollte am Dienstag auf Anfrage der BaZ keine Stellung beziehen zu Fragen, wie es nun weitergehen solle. Die Emotionen seien nach den Vorkommnissen vom Montag zu stark und eine nüchterne Analyse deshalb noch nicht möglich. Es werde eine interne Aufarbeitung geben.

Am 1. Mai selber hat die Partei in einer Mitteilung gefordert, dass Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) «unverzüglich eine Strategie der Deeskalation» umsetzen solle. Sie schrieb von «polizeilichem Machtmissbrauch»; davon, dass Grundrechte mit Füssen getreten würden. Die Jungpartei Juso doppelte am Dienstag nach und verlangte Eymanns Rücktritt.

Kritik aus eigenen Reihen

Doch die SP steht selber in der Kritik, die auch aus den eigenen Reihen kommt. Frühere Parteigrössen schreiben in den sozialen Medien sinngemäss, die Sozialdemokraten hätten die Hoheit über den Tag der Arbeit verloren. Die SP hätte unter diesen Bedingungen nicht mitmarschieren dürfen, war etwa zu lesen.

Steffi Luethi war bis Anfang 2016 Präsident der SP-Fraktion im Grossen Rat. Der 72-Jährige war am Montag vor Ort und hat eine differenzierte Meinung, will nicht auf eine Schuldige oder einen Schuldigen zeigen. Ihm geht es darum, dass er so einen 1. Mai nicht wieder erleben will, und er macht sich Sorgen, dass die Botschaften des Tags der Arbeit auf diese Weise untergehen.

Luethi begrüsst, dass seine Partei im Vorfeld versucht habe, einen Konsens über das Verhalten am 1. Mai auszuarbeiten. Und die Partei solle diese Linie weiterverfolgen: «Es heisst Sozialdemokratie, weil man die Ziele auf demokratischem Weg erreichen will und nicht mit Gewalt», sagt Luethi. Kurz: Es liegt auch in linker Hand, dass sich die vertrackte Situation bei den Demos wieder beruhigt.

Teil des Systems

Selbstredend fordern auch die Bürgerlichen, dass sich die SP von den Gewaltbereiten distanziert. Linksaussen wiederum ist man mit der SP ebenfalls nicht zufrieden, was sich einfach erklären lässt: Die grösste Partei des Kantons, die drei Regierungsmitglieder stellt, ist Teil des Systems.

Und dass die Partei im 1.-Mai-Komitee nicht mehr allzu viel zu sagen hat, liegt wohl auch daran, dass sich die Gewerkschaften und andere Komiteemitglieder von der grossen SP nicht alles diktieren lassen wollen. Luethis Kritik ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass die SP einen eigenen Umgang mit diesem Tag finden muss.

Halb Basel spricht über den 1. Mai, aber kaum jemand über den Inhalt. Auch die SP hat in ihrer Mitteilung darauf verzichtet, eine Parole zum Tag der Arbeit auszusenden. Und es damit verpasst, im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst einen Pflock einzuschlagen.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

Fehler gefunden?Jetzt melden.