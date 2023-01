Clubpräsident und Mitbesitzer David Degen steht im Zentrum des Interesses. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Was hat der FC Basel für eine Woche hinter sich! Am Dienstag wird publik, dass der Verein 300’000 Franken des 1,2-Millionen-Defizits des letzten Jahres decken oder Anteile an der FC Basel 1893 AG abgeben soll – all das, nachdem im Dezember von einer haarscharfen Null in der Jahresrechnung die Rede gewesen ist. Es folgen Zeitungsinterviews des Vereinsvorsitzenden Reto Baumgartner und sogar des sich sonst medial rar machenden Ehrenpräsidenten Bernhard Heusler, durch die auch der Letzte begreift, wie viel Zündstoff in der Thematik ist. Entsprechend gross und grösser wird das öffentliche Unverständnis für dieses in der Vereinsgeschichte einmalige Vorgehen, während das Vertrauen in die Clubbesitzer David Degen, Dan Holzmann sowie Andreas und Ursula Rey-Krayer mit jeder Stunde schwindet, die sie schweigen.