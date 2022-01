Kolumne von Markus Somm - Ein CS-Präsident von einem fremden Stern

Wimbledon, Haare, Urlaub: Credit-Suisse-Präsident António Horta-Osório . Foto: Andy Rain (EPA/Keystone)

Bis zur Stunde ist der neue CS-Präsident António Horta-Osório durch zwei Dinge aufgefallen. Erstens: durch seine Frisur, auf die der Portugiese so grossen Wert zu legen scheint, dass man dahinter ein Gesamtkunstwerk vermutet. Zweitens: dass er nicht in der Lage ist, sich an die trivialsten Regeln einer Pandemiebekämpfung zu halten.

Ein Kind, ein Flunkerer: Offenbar hat sich Horta-Osório schon im Juli nicht den Quarantänevorschriften unterworfen, die ihn in England betrafen, als er nach London flog, um den Wimbledon-Final zu besuchen. Das ist bereits der zweite Fehltritt, der zu reden gibt. Im Dezember war bekannt geworden, dass er gegen die schweizerischen Quarantäneregeln verstossen hatte – und zwar nicht aus Versehen, sondern im Wissen darum. Kurze Zeit davor hatte er abklären lassen, ob man für ihn eine Ausnahme machen könnte. Als er von den Behörden eine abschlägige Antwort erhielt, brach er die Regeln trotzdem.