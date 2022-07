Homosexualität – Ein Coming-out. Na und? Nicht in Russland Darja Kassatkina ist momentan die beste Tennisspielerin Russlands. Und lesbisch ist sie auch. Für das streng konservative Land ist das ein schwerer Schlag. Frank Nienhuysen

Wann man in Russland öffentlich als Frau mit einer Frau Händchen halten kann? Wohl niemals, sagt Darja Kassatkina. Foto: Getty Images

Darja Kassatkina ist während des Video-Interviews in Barcelona, es ist die Welt, in der ihr alles leichter fällt. Die Russin fühlt sich wohl. Sie spaziert über die Anlage einer Tennis-Akademie, wo sie meistens trainiert, sie zeigt die vertrauten Courts, freut sich über die vielen Kinder und erzählt, was hier alles besser ist als in Moskau: so viele Sandplätze, so schönes Wetter, so günstige Platzmieten. Sie trägt ein schwarzes Top, die braunen Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden, sie lacht viel. Es ist ein lockeres Gespräch mit dem Blogger Witja Krawtschenko, der sie den Tag über begleitet, Dascha zu ihr sagt und sie später bei der Verabschiedung innig umarmt. Dazwischen sagt sie, dass sie lesbisch ist. Na und? Nicht für Russland.



Darja Kassatkina, 25, ist Russlands beste Tennisspielerin. Sie steht auf Platz zwölf der Weltrangliste, und Tennis ist in ihrer Heimat ein sehr beliebter Sport. Als kürzlich die Kasachin Jelena Rybakina, in Russland aufgewachsen, in Wimbledon triumphierte, platzte der russische Tennis-Chef vor Stolz und sagte: «Wir haben Wimbledon gewonnen.» Kassatkinas Coming-out ist also durchaus ein schwerer Schlag für das streng konservative politische Russland, sie hat da auch keine Missverständnisse zugelassen.