Ein Café mit Herz

Drinks, Essen, Kaffee, Grappa. Irgendwann macht das Restaurant dicht, wir sind es auch. Mit Kindern sieht ein Restaurant-Besuch etwas anders aus. Bestellt wird, was schnell geht. Die Kinder haben Hunger, und nach dem Essen ist es den Kleinen am Tisch zu langweilig. Perfekt heisst, wir sind alle satt, und kein Kellner ist über ein Kind gestolpert. Anders ist es, wenn man auf einen familienfreundlichen Ort trifft. So wie das Café Aika im Neubad, wo die Grossen vorne in Ruhe sitzen können, während die Kleinen im hinteren Teil des gemütlichen Altbaus einen grossen Spielbereich vorfinden.