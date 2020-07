Allschwil wächst – Ein Businesshotel für den Bachgraben Die deutsche Tristar-Gruppe investiert 30 Millionen Franken in das Entwicklungsareal Base-Link. Zudem zügelt das biopharmazeutische Unternehmen Basilea nach Allschwil. Kurt Tschan

Das neue Allschwiler Hotel umfasst einen grosszügigen, geschützten Aussenbereich mit Bistro- und Bar-Ambiente. zvg

Der Immobiliendienstleister Implenia baut im Auftrag der deutschen Hotelgruppe Tristar für 30 Millionen Franken auf dem neuen Entwicklungsgebiet Basel-Link in Allschwil ein Businesshotel. Dieses bietet 220 Zimmer in der Kategorie 3 Sterne plus an. Das Hotel wird in direkter Nachbarschaft zum Pharmaunternehmen Actelion gebaut und verleiht der Unterbaselbieter Gemeinde ein städtisches Flair. Mit dem Rössli und dem Schlüssel hat der Ort bis jetzt lediglich zwei kleinere Häuser, die Zimmer anbieten.