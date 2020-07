Der FCB und Centricus – Ein Burgener-Geschäft mit saudiarabischen Spurenelementen Die Nachricht von Bernhard Burgeners Absicht, die britische Investmentfirma Centricus beim FC Basel ins Boot zu holen, bewegt die Öffentlichkeit und wirft viele Fragen auf. Eine Auslegeordnung. Oliver Gut

Die Reaktion einiger Anhänger fiel heftig aus – und konnte am Donnerstagmorgen vor der Geschäftsstelle des FC Basel besichtigt werden. Foto: zVg.

Gestützt auf zwei unabhängige Quellen berichtet die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe von Bernhard Burgeners Absicht, die britische Investmentfirma Centricus als Minderheitsaktionärin in den FC Basel zu holen. Die Rede ist von 20 bis 30 Prozent der Holding-Aktien, welche der FCB-Besitzer und -Präsident an Centricus veräussern will. Die BaZ liefert Antworten auf Fragen, die sich im Zuge dieser Nachricht stellen.