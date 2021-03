Burgeners Plan – Ein Briefkasten soll dem FC Basel 200 Millionen bringen Bernhard Burgener strebt offenbar aus wirtschaftlichen Gründen einen Besitzerwechsel an, bei dem er die Kontrolle behält. David Degen könnte ihn ausbooten. Eine Auslegeordnung. Oliver Gut , Tilman Pauls , Florian Raz

Liegt hier die Zukunft des FC Basel? Der Briefkasten in der Steinenvorstadt 33, dem Sitz der Basel Dream & Vision AG – sowie zahlreicher anderer Firmen. Foto: Basler Zeitung

Vieles ist publik geworden. Aber es ist nicht einfach, alles nachzuvollziehen, wenn es um ein Kaufangebot für die Aktien geht, die Bernhard Burgener an der FC Basel 1893 Holding AG hält und durch die er die Profifussball-Abteilung kontrolliert.

Auch nicht, wenn der Besitzer des FCB sich so äussert wie nach dem Spiel gegen den BSC Young Boys. Dort mimte Burgener zuerst den Unwissenden. Sprach vom Glatteis, auf das sich die Berichterstatter begeben hätten. Und freute sich auf den «Tag der Abrechnung».

Wirklich spannend war an seinem Auftritt, dass er zwar betonte, die Kontrolle über den FCB behalten zu wollen, dabei aber einen geplanten Aktienverkauf nicht dementierte. Denn wenn stimmt, was in dieser Art vorab die «Handelszeitung» berichtete und auch die Informationen dieser Zeitung besagen, dann hat Burgener einen Weg gefunden, um trotz eines Verkaufs seiner Anteile bis auf weiteres das Geschehen beim FC Basel zu bestimmen.