Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Ein Brasilianer, ein Flipperkasten und ein gesteigerter Marktwert Beim 2:2 gegen OGC Nizza offenbart Michael Lang auch unbekannte Qualitäten, während sich Andy Diouf und Zeki Amdouni vor allem von ihrer gewohnten Seite zeigen. Oliver Gut Tilman Pauls

Andy Diouf – immer mit viel Zug, aber nicht immer erfolgreich. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Marwin Hitz: 5

Zeigt seine beste Parade der ersten Hälfte, als es diese gar nicht braucht, da Schütze Moffi in der 36. im Offside an den Ball kommt. Hat dann gegen Schütze Moffi zweimal keine Chance. Und macht schliesslich erst in der 75. einen guten Laborde-Distanzschuss und dann in der 77. eine Laborde-Grosschance zunichte – so, dass man eben nicht erfahren wird, ob der VAR zuvor via kalibrierte Linie ein Offside festgestellt hätte.