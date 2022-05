Mamablog und Papablog: Stimmen zum Muttertag – Ein Blumenstrauss? Reicht nicht! Was wir uns unter guten Wünschen für die Mütter in unserem Land vorstellen. Blogredaktion

«Alles Gute zum Muttertag!»: Ein nett gemeinter Wunsch – aber leider nicht ganz ausreichend. Foto: Getty Images

Weniger Heiligsprechung, weniger Bestrafung

«Ich wünsche mir für Mütter Gleichberechtigung. Ich hätte gerne, dass es nicht länger nur eine winzige Kleinigkeit braucht, um als schlechte Mutter zu gelten, und eine noch viel winzigere Kleinigkeit, um als grossartiger Vater angesehen zu werden. Und ich finde es überfällig, dass wir aufhören, Frauen für ihre Mutterschaft gleichzeitig heilig zu sprechen und zu bestrafen.»

Keine Blumen, bitte

«Ein Blumenstrauss reicht nicht – du kannst mich mal, Muttertag! Während dem Jahr muss ich um jedes noch so kleine Hilfsmittel für meine behinderte Tochter streiten. Nach den Schwangerschaften reichten mir die paar Wochen gerade mal, um die Kaiserschnittwunde in den Griff zu bekommen. Und meine kleine, schwer erarbeitete und gesparte Altersvorsorge steht in keinem Verhältnis zum Kraftakt, den ich seit bald 18 Jahren mit Teilzeitjob und Familie vollführe. Ich will auch kein überteuertes rosa Glitzerkettchen, ich will raus aus der Erschöpfung mit einer familienunterstützenden, integrativen, sozialen und nachhaltigen Politik und Wirtschaft.»