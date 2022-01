Gut schlafen mit Idorsia – Ein Blockbuster aus Allschwil Vier Jahre nach der Abspaltung von Actelion erhält das Baselbieter Biotech-Unternehmen in den USA die Zulassung für sein erstes Medikament. Kurt Tschan

Millionen Menschen leiden an Schlaflosigkeit. Mit einem neuen Medikament will das Allschwiler Biotech-Unternehmen Idorsia Betroffenen helfen. Symbolfoto: Ania Wawrzkowicz (Plainpicture/Millennium)

Allein in den Vereinigten Staaten leiden 25 Millionen Menschen an Schlaflosigkeit. Bis jetzt waren sie hauptsächlich auf ältere Medikamente angewiesen. Das letzte kam vor 15 Jahren auf den Markt, wie Idorsia-Sprecher Andrew C. Weiss auf Anfrage bestätigt. Nun hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA zum Wochenauftakt Quviviq zugelassen. Das Schlafmittel mit dem Wirkstoff Daridorexant gehört einer neuen Substanzklasse an und verfügt über weniger Nebenwirkungen als herkömmliche Mittel.

Der Entscheid der FDA beruht auf klinischen Daten. Diese zeigen, dass sich der Wirkstoff Daridorexant sowohl objektiv als auch subjektiv positiv auf verschiedene Schlafparameter, aber auch auf die Funktionsfähigkeit am Tag auswirkt. Behandelte Patienten litten etwa morgens nicht unter Schläfrigkeit. Nach einem Behandlungsabbruch gab es zudem keine Entzugserscheinungen.