Gottesdienst der anderen Art – Ein blinder Musiker besucht Rheinfelden Marco Jörg ist Flüchtlingshelfer, Seelsorger und Musiker. Seit seiner Geburt ist er blind. An einem Anlass der reformierten Kirche unter dem Motto «Wenn Blinde sehen» können Interessierte mit ihm in den Dialog treten. Karoline Edrich

Marco Jörg ist seit seiner Geburt blind. Foto: zvg

Am 30. Oktober bekommt die Gemeinde Rheinfelden einen besonderen Besuch: Marco Jörg ist Geschäftsführer der nationalen Koordinationsstelle für Flüchtlinge mit Handicap (Nakos), Musiker, Seelsorger und dreifacher Vater. Und der 46-Jährige ist von Geburt an blind. An dem Anlass «Gottesdienst plus» der reformierten Kirche soll er unter dem Motto «Wenn Blinde sehen» von seinen Erfahrungen sprechen.

Dabei soll es weniger um das physische Sehvermögen gehen, verraten die Organisatorinnen und Organisatoren. «Wir wollen in diesem Gottesdienst Marco Jörg reden und musizieren hören, und wir freuen uns, seine Sicht der Dinge kennen zu lernen.» So lässt sich Pfarrer Leszek Ruszkowski in der Medienmitteilung der reformierten Kirche zitieren. Er hat den Gottesdienst mithilfe eines Teams Freiwilliger vorbereitet.

Der etwas andere Gottesdienst soll um 10 Uhr beginnen. Wer ganz direkt mit Marco Jörg ins Gespräch treten möchte, hat die Möglichkeit, für ein einfaches Mittagessen danach in der Kirche zu bleiben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.