Vernissage im Bürgersaal – Ein Blick hinter die historischen Fassaden Riehens Das vierte Heft der Reihe «Häuser in Riehen und ihre Bewohner» zeigt historische Schicksale aus dem Zentrum Riehens. Linus Schauffert

Das Gebiet um die Schmiedgasse in Riehen wird im vierten Heft von «Häuser in Riehen und ihre Bewohner» beleuchtet. Archivfoto: Roland Schmid

Das heutige Zentrum Riehens rund um die Schmiedgasse ist gut dokumentiert. Sehr gut sogar. Denn ein sechsköpfiges Autorenteam hat die Bau- und Nutzungsgeschichte eines jeden einzelnen Gebäudes in diesem Gebiet zusammengetragen.

Diese Dokumentation erscheint im vierten Heft der Reihe «Häuser in Riehen und ihre Bewohner». Herausgeberin der Serie ist die Dokumentationsstelle Riehen, welche auf Grundlage des historischen Grundbuchs, das 1960 von Gymnasiallehrer Fritz Lehmann initiiert wurde, recherchiert hat. Die Arbeit am Grundbuch wurde ab 1990 von Historiker Albin Kaspar übernommen und ist in ihrer Detailliertheit schweizweit einmalig.

Ehedrama mit tödlichem Ausgang

Den Autoren des Heftes gelang es unter anderem, Blicke hinter die Hausfassaden zu werfen und auf «bemerkenswerte menschliche Schicksale» zu stossen, wie die Gemeinde Riehen schreibt. Diese reichen «von Geschäftserfolg und gesellschaftlichem Aufstieg bis zu bitterer Armut, Auswanderung nach Übersee und einem Ehedrama mit tödlichem Ausgang».

Im Rahmen der Veröffentlichung des Heftes findet am 22. Oktober ab 14 Uhr eine Vernissage im Bürgersaal des Gemeindehauses Riehen statt. Dort wird neben Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann und Projektleiter Stefan Hess auch der Kunsthistoriker Axel Gampp vor Ort sein und sprechen. Zudem wird ein Quiz veranstaltet, bei dem die Teilnehmenden wahre von frei erfundenen historischen Geschichten unterscheiden müssen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.