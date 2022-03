Christian Seiler sucht: – Ein Bisschen Trost Hühnerfrikassee ist ein altmodisches Gericht. Zwar war früher nicht alles besser, aber vielleicht schenkt uns der kulinarische Blick zurück einen Moment der Zufriedenheit. Christian Seiler (Das Magazin)

Ein runder Chardonnay begleitet das Frikassee optimal, zur Not geht auch Champagner. Foto: Robin Kranz & Volker Hobl

Plötzlich finden wir uns in einer Zeit, in der es unangebracht scheint, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen als mit dem Elementaren, dem Irren, dem Einbruch des Kriegs in unser europäisches Dorf. Wenn ich darüber nachdenke, was ich kochen soll, komme ich mir wie ein Konzertbesucher vor, der ausgerechnet in dem Moment, wenn das Orchester ein Stück grösster Innigkeit zur Aufführung bringt – sagen wir das «Largo» aus Haydns «Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze» – laut lacht, weil ihm ein unwiderstehlicher Witz eingefallen ist.