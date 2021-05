Neuer Concept Store in Basel – Ein bisschen Napoli im Hinterhof Der Basler Michele Luongo, der dank seines Stils auch schon vor die Linse eines Streetstyle-Fotografen aus den USA geraten ist, verbindet in seinem neuen Laden Mode und Interieur mit einem italienischen Bistro. Julia Gisi

In Michele Luongos Bistro liegt ein Hauch Dolcefarniente in der Luft. Foto: Kostas Maros

Michele Luongo versprüht sie förmlich, die Stilsicherheit. Seine Kleidung sitzt tadellos, seine Begeisterung für die Mode und alles Ästhetische ist offensichtlich. «Mode, Einrichtung, das Essen – alles hat mit unserem Leben zu tun, mit unseren Emotionen. Ich als Italiener, ich lebe das, ich liebe das», sagt der 63-Jährige. In seinem neuen Geschäft, am Gerbergässlein 2, will er alle drei Aspekte miteinander verbinden. Die Mode, das Einrichten und das Essen. Zwei Wochen vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hatte er den Concept Store Zeronove neu eröffnet – «nachdem ich nach gut zehn Jahren am Spalenberg eigentlich fast aufgehört hatte», wie Luongo sagt. Doch zu dem neuen Laden mit dem kleinen Hinterhof konnte er nicht Nein sagen.