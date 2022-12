Basel Tattoo 2023 – Ein bisschen Mount Everest am Basel Tattoo Formationen aus aller Welt werden im Sommer am Basler Militärmusikfestival auftreten. Erstmals sind Vertreter Nepals auf der Kasernenwiese zu sehen.

Die 50 Tänzerinnen der Canadiana Celtic Highland Dancers erzählen die Geschichte der schottischen Migranten. Foto: Patrick Straub

Nun ist das Line-up für das Basel Tattoo 2023 bekannt. Die Organisatoren des Militärmusikfestivals auf der Kasernenwiese haben wiederum Formationen aus aller Welt verpflichtet. So werden in diesem Jahr unzählige Musiker aus Übersee die lange Flugreise in die Schweiz in Angriff nehmen:

Erstmals wird eine Band aus Nepal am Basel Tattoo vertreten sein. Gleich ganz vom anderen Ende der Welt kommt die musikalische «Nationalmannschaft» Neuseelands, die New Zealand Army Band, freuen sich die Organisatoren des Basel Tattoo in ihrer Mitteilung.

Weitere Formationen für die Jubiläumsshow – es ist 2023 die 15. Ausgabe des Basel Tattoo – konnten die Organisatoren in Mexiko und Kanada verpflichten. Mit der schottischen Band of the Royal Regiment of Scotland kommt auch eine Formation aus dem Heimatland des Dudelsacks. Allerdings habe diese Gruppierung eine lange Blasmusiktradition und dürfe auf ein musikalisches Erbe zurückblicken, «das bis in die Zeit Mozarts reicht», heisst es in der Mitteilung.

Mit der Lucerne Marching Band und dem Rekrutenspiel der Schweizer Militärmusik sind aber auch Bands mit von der Partie, die ohne Flugzeug nach Basel reisen können. Das Basel Tattoo findet vom 14. bis zum 22. Juli 2023 statt. Tickets sind ab sofort erhältlich.

red/amu

