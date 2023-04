Diskussion um Wucherpreise – Ein Bier für 8 Franken – Basler Wirt gesteht Fehler ein Wer im Restaurant eine Stange bestellt, tut dies häufig, ohne vorher einen Blick in die Karte zu werfen. Ein Gast im Basler Ristorante Sicilia musste erfahren, dass das teuer werden kann. Dorothea Gängel

Damit die Rechnung nicht zum Albtraum wird, lohnt sich vor der Bestellung ein Blick in die Karte. Symbolfoto: Franziska Rothenbühler

8 Franken verlangte das gerade eröffnete Restaurant Sicilia an der Basler Hammerstrasse für 0,25 Liter Bier vom Zapfhahn und löste damit eine heftige Diskussion aus. Das Foto einer entsprechenden Rechnung in den sozialen Medien sorgte am Wochenende für Wirbel, es wurde mehrfach kommentiert und geteilt.