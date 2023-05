Das Gebiet im Kompartiment Insel bewegt sich seit einem halben Jahr immer schneller und hat wie beim Corona-Ausbruch eine heikle Phase erreicht: Auch bei der Pandemie steckten sich am Anfang nur wenige an, dann plötzlich kam es zu einem rasanten Anstieg. Die Geschwindigkeit des Kompartiments Insel steigt ebenfalls exponentiell. Zudem müssen wir diese Woche mit vielen Niederschlägen rechnen, welche die Geschwindigkeiten noch verstärken könnten.

Herr Löw, weshalb hat sich die Gefahrenlage in Brienz jetzt so zugespitzt?

Es gibt Simulationen der Geschwindigkeitsentwicklung. In den vergangenen Monaten bildeten diese die Beobachtungen gut ab und können darum auch für Extrapolationen in die Zukunft verwendet werden.

Simon Löw ist emeritierter Professor für Ingenieurgeologie der ETH Zürich. Er beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit solchen Ereignissen, sowohl in der Praxis wie der Forschung und Lehre. Er bringt als externer Experte für das Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Graubünden seine Erfahrung und sein Grundlagenwissen als ETH-Forscher in die geologischen Projekte von Brienz ein.

Es gibt drei Überwachungs-Systeme: Da sind einerseits zwei hochauflösende Kameras, die laufend Bilder produzieren. Der daraus resultierende Zeitraffer ergibt einen guten Eindruck, wie sich der Hang bewegt. Ausserdem erreichen wir mit einem Radarsystem aus grosser Distanz eine permanente Überwachung der Geschwindigkeiten im ganzen Kompartiment Insel. Schliesslich haben wir via einen Helikopter und abgeseilte Bergführer kleine Spiegel direkt im Hang angebracht, die stündlich von einer sogenannten Totalstation automatisch eingemessen werden. Diese Messysteme haben sich schon in der Vergangenheit bewährt.

Haben Sie ein Beispiel?

Vor gut zehn Jahren hatten wir in der Nähe des Tessiner Dorfs Preonzo am Fuss der Alpe di Roscioro eine ähnliche Situation. Dort befindet sich heute eine grössere Industrieanlage mit über 300 Angestellten im Gefahrengebiet. Dank den Messungen des Kantons konnten die Leute rechtzeitig evakuiert werden, bevor sich die Felsmassen von der Alpe di Riscioro lösten. Auch ohne Klimawandel finden solche geologischen Ereignisse wie in Brienz etwa alle 10 Jahre in der Schweiz statt.