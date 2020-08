Pannen bei Corona-Massentests – Ein begabter Seuchenmanager veranstaltet Chaos Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich in der Corona-Krise viel Anerkennung erworben, und er wird als Kanzlerkandidat gehandelt. Doch jetzt steht er in der Kritik. Andreas Glas , Lisa Schnell

Muss sich den Medien stellen, nachdem die Opposition sogar «Regierungsversagen» propagierte: Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto Peter Kneffel (dpa/ Keystone)

Das Prinz-Carl-Palais in München ist ein stattliches Gebäude. In der Corona-Krise ist Markus Söder hier oft aufgetreten. Hier hält der CSU-Politiker seine Pressekonferenzen, auch hier ist er gewachsen, zum Umfragekanzler, in einem Raum, so hoch, dass darin eigentlich alle klein aussehen. Nun ist er wieder da. Vor der blauen Rauten-Leinwand, die inzwischen alle kennen, hinter dem Pult mit dem Mikro, alles wie immer. Und alles ganz anders.