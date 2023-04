Liestal: Schritt hin zum Stadtpark – «Ein Befreiungsschlag» Es geht um nichts weniger als um die Frage, wie Liestal morgen aussieht und wie es sich dort lebt. Der Quartierplan «Am Orisbach» kommt vor den Einwohnerrat. Daniel Aenishänslin

Ein fiktiver Blick von der Terrasse des neuen Postgebäudes auf den Stadtpark und den renaturierten Orisbach. Dahinter beginnt die Altstadt. Visualisierung: PD

Stadtrat Daniel Muri (parteilos) nennt es einen «Befreiungsschlag»; Stadtbaumeister Thomas Noack spricht von «einem sorgfältigen Schritt in die Moderne». Die beiden sehen im Quartierplan «Am Orisbach» ein «Schlüsselprojekt» der Stadtentwicklung. Ein neues Postgebäude und ein Park sollen das neue Viertel am Bahnhof mit der Altstadt verbinden. Die Bau- und Planungskommission wird den Quartierplan an der kommenden Einwohnerratssitzung einstimmig zur Annahme vorschlagen.