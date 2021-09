Exploit im Beachvolleyball – Ein Basler Talent verblüfft im slowenischen Sand Die Baslerin Muriel Bossart gewinnt an der U-18-Europameisterschaft sensationell den Titel. Thomas Wirz

Grosser Erfolg: Die 15-jährige Baslerin Muriel Bossart (rechts) sichert sich zusammen mit der 16-jährigen Bernerin Leona Kernen die Goldmedaille. Foto: CEV

Sie spielen seit erst vier Wochen zusammen und gewinnen an der U-18-Europameisterschaft in Ljubljana gleich Gold. Die Bernerin Leona Kernen und die Baslerin Muriel Bossart haben in der slowenischen Hauptstadt als eines der jüngsten teilnehmenden Paare etwas geschafft, was im Vorfeld der Titelkämpfe kaum jemand für möglich hielt. Zum einen wegen ihres Jahrgangs – Kernen ist 16 Jahre alt, Bossart gerade mal 15 –, zum andern, weil sie zuvor erst drei Turniere gemeinsam bestritten hatten.

«Ich habe schon gehofft, dass dem Duo eine gute EM gelingt, aber ein Podestplatz schien mir weit entfernt. Und jetzt gleich der Titel!», gab sich Stunden nach dem Exploit selbst Bossarts Trainerin Dori Hebeisen verblüfft. Wer sich am Sonntag die Finalpartie gegen die «älteren» Ukrainerinnen Serdiuk/Romaniuk anschaute, staunte insbesondere über die Coolness, mit der die beiden Schweizer Talente den 0:1-Satzrückstand wegsteckten und dann im Tiebreak klar dominierten. «So cool, wie es vielleicht von aussen aussah, war ich während des ganzen Finals schon nicht. Aber unser Trainer schaffte es, uns nach verlorenem Startsatz zu beruhigen und wieder zu fokussieren», erklärte Bossart nach der Rückreise aus Slowenien und dem wohlverdienten Ausschlafen.

«Im Moment dreht sich noch alles»

Die junge Baslerin, die aus einer Volleyball-Familie stammt – Mutter Claudia Bauersachs und Vater Michael spielten längere Zeit in der Nationalliga A –, gilt im zuletzt so erfolgreichen Schweizer Frauenbeachvolleyball als grosses Talent. Dies nicht zuletzt auch wegen ihrer stattlichen Körpergrösse von 1,80 Meter. Dabei steht die neue Schülerin einer Basler Sportklasse noch im Wachstumsprozess. «Ein paar wenige Zentimeter werde ich wohl noch zulegen, wobei ich mit meiner Sprungkraft aber schon jetzt ganz zufrieden bin», sagt die Europameisterin zu der in der Sparte Beach so wichtigen Körperlänge.

Auf die Frage nach der Bedeutung eines ersten internationalen Titels muss die aktuelle nationale Vizemeisterin der Kategorie U-17 nicht lange überlegen. Es sei «ein riesiger Motivationsschub», sowohl für sie selbst wie auch für ihre Trainingskolleginnen im Basler Leistungsstützpunkt NNV (Nationaler Nachwuchsverein) oder die Verantwortlichen des organisierenden Beachvolleyball Uptown Basel. Vorausblicken mag das nationale Nachwuchsversprechen so kurz nach dem Exploit im slowenischen Sand ansonsten noch nicht: «Im Moment dreht sich alles noch ein bisschen in meinem Kopf. Ich bin stolz über unsere Leistung, aber richtig realisiert habe ich EM-Gold wohl noch nicht.»

