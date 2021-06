Zum Tod von Carl Miville – Ein Basler durch und durch Am 26. Juli hätte Carl Miville, Basler Alt-SP-Ständerat, seinen hundertsten Geburtstag feiern können. Ein Nachruf. Martin Furrer

«Ich habe wahnsinnig viel gemacht»: Carl Miville, 26.7.1921 – 18.6.2021. Carl Miville Foto: Elena Monti

Ein Besuch war geplant bei ihm in seiner Wohnung im Gellert, anlässlich seines hundertsten Geburtstags am 26. Juli. Ein Porträt hätte es werden sollen – das Porträt eines sprachbegeisterten Menschen, der den Dialektschatz hütete und pflegte wie kein Zweiter, der ein Sozialdemokrat alter Schule war und sich selber als «Basler durch und durch» bezeichnete.

Wir hätten viele Fragen an Carl Miville gehabt. Was es ihm bedeutet, so alt zu werden. Wie er Basel, die Stadt der neuen Türme, wahrnimmt. Was er von der Diskussion um eine gendergerechte Sprache und die Bettler in der Stadt hält. Ob er einverstanden sei mit seiner Partei, die den Kapitalismus überwinden und die Armee abschaffen möchte.

Körperlich schwach, geistig topfit

Miville hätte zu all diesen Fragen bestimmt eine dezidierte Meinung geäussert. Er war zwar körperlich geschwächt, geistig aber noch immer topfit.

Das Treffen kam nicht mehr zustande. Am 18. Juni ist er in seinem Zuhause friedlich eingeschlafen, elf Jahre nach dem Tod seiner Frau.

«Ich komme gern gut aus mit den Leuten, und ich habe es gern, wenn die Leute mich gernhaben.» Carl Miville, 26.7.1921 – 18.6.2021

Die 1930er-Jahre, der Faschismus in Deutschland, Spanien und Italien, hätten ihn stark geprägt, sagte er einmal. Im Mai 2020 zitierte ihn die «Neue Zürcher Zeitung» in einem Artikel zum 75. Jahrestag des Weltkriegsendes so: «Als Gymnasiast hatte ich eine Pistole in der Nachttischschublade. Für den Fall, dass die Nazis über die Grenze kommen.»

Im Gegensatz zur herrschenden Ideologie in der SP, sagte Miville, sei er «immer ein bisschen ein Militärkopf» gewesen.

Ein Haudegen freilich war Miville, Spross eines 1608 in Basel eingebürgerten Hugenotten-Geschlechts, gleichwohl nie. Sondern ein Mensch, der «immer konstruktiv und freundlich» auftrat, wie es Stadtpräsident Beat Jans (SP) kürzlich gegenüber Telebasel formulierte.

Über sich selber sagte Miville: «Ich bin ein harmoniesüchtiger Typ. Ich komme gerne gut aus mit den Leuten, und ich habe es gern, wenn die Leute mich gernhaben.»

Nationalrat, Ständerat, Autor

Nach der Matur am Realgymnasium, Jus-Studium und Aktivdienst machte Miville Karriere: Grossrat 1947–48, 1953–64 und 1968–78, Nationalrat 1978–79, Ständerat 1979–91. Zudem sass er 1986 bis 1991 im Europarat. Er leitete die AHV des Kantons Basel-Stadt, war Redaktor der Basler «Arbeiter-Zeitung» (AZ) und Mitherausgeber des Buches «3x Baseldytsch»; er schrieb Fasnachtsverse und Kolumnen für das Feuilleton sowie die Dreiland-Ausgabe der BaZ.

Die «Tageswoche» fragte ihn vor sieben Jahren, ob er viel über den Tod nachdenke. Miville antwortete: «Nein. Aber wenn er mir in den Sinn kommt, ist er mir wurst.»

Der Wert des Lebens messe sich nicht in der Anzahl der Jahre, sondern darin, was man daraus gemacht habe. Miville sagte: «Und ich habe wahnsinnig viel gemacht.»

