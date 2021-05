Liestaler Banntag-Medaille – Ein Baselbieter Künstler lotet Grenzen aus Jürg Widmer befasst sich in seiner neuesten Arbeit mit «einschneidenden» Grenzen. Nicht mit jenen Liestals, sondern mit jenen, die das Virus zieht. Daniel Aenishänslin

Jürg Widmer in seinem Atelier in Seltisberg. Foto: Nicole Pont

Er liebt es, wenn die Flamme seines Schweissgeräts um ein Stück Metall züngelt. Haucht er einer neuen Skulptur Leben ein, ist sein Atelier vorzugsweise in Rockmusik der 70er-Jahre getüncht. In diesem Umfeld ist Jürg Widmer ganz bei sich. Künstler ist er geworden, weil er die Freiheiten seiner Arbeit schätzt. Sich treiben lassen in der eigenen Kreativität. Aktuell beschäftigt er sich jedoch mehr mit eingeschränkter Freiheit. Mit Grenzen.

Widmer hat seine neue Banntag-Medaille herausgebracht. Im Zentrum seiner Arbeit stehen aber nicht die Gemeindegrenzen Liestals. Jene unsichtbare Linie im Gelände, die von Banntäglern abgeschritten wird. Diese herkömmliche Grenze. Diese Trennlinie zwischen Heimat und Nachbarschaft. Widmer konzentriert sich stattdessen auf die Grenzen, die den Traditionsanlass ein weiteres Mal verunmöglichen. «Es ist ein guter Entscheid der Rottenchefs, den Banntag mit Masken und Einschränkungen nicht durchzuführen», sagt Widmer, «persönlich empfinde ich die neuen Grenzen des täglichen Alltags einschneidender als Gemeindegrenzen.»