Vor dem Esaf in Pratteln – Ein Baselbieter auf Abwegen Janic Voggensperger ist in Schönenbuch aufgewachsen. Inzwischen aber schwingt er für den Thurgauer Kantonalverband. Dennoch: Das Esaf in Pratteln ist für den 23-Jährigen etwas Besonderes. Dominic Willimann

Gross und kräftig: Janic Voggensperger, Sennenschwinger aus Schönenbuch. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Es ist Ende März 2012 im ehemaligen Basler Schwingkeller auf der Schützenmatte. Der König ist da. Jörg Abderhalden. Und leitet zwei Stunden lang ein Nachwuchstraining. Am Ende dieser Einheit geht auch Janic Voggensperger, damals 13-jährig, mit einem signierten Baseball-Cap nach Hause. Nachdem Abderhalden sich zuvor Voggensperger zu Demonstrationszwecken als Sparringpartner ausgesucht hat.

Zehn Jahre später kann Voggensperger bereits auf zwei Teilnahmen an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest zurückblicken; auf jenen wichtigsten Wettkampf im Nationalsport, den ebendieser Abderhalden dreimal für sich entscheiden konnte. Bleibt der 23-Jährige verletzungsfrei, wird er auch beim Esaf in Pratteln in die mit über 50’000 Besuchern besetzte Arena einmarschieren.

Die Trainings mit Giger

Allerdings wird er dies erstmals unter der Fahne der Nordostschweizer tun – und nicht wie bei seinen vorigen zwei Teilnahmen im Trainingsanzug der Nordwestschweizer. Seit dieser Saison gehört er offiziell dem Thurgauer Kantonalverband an. «Ich wollte den Wechsel schon früher machen, doch dann kam Corona, und ich steckte mitten in einer Weiterbildung», erzählt Voggensperger.

Dass er nun für den Schwingclub Oberthurgau in die Zwilchhose steigt, ist kein Zufall. 2014 verlässt Voggensperger den heimischen Bauernhof in Schönenbuch und zügelt zu den Grosseltern in den Thurgau. Dort beginnt er eine Lehre als Elektroinstallateur, die er 2018 beendet. Inzwischen ist der Sennenschwinger selbstständig und hat seinen Lebensmittelpunkt fix in der Ostschweiz. Deshalb macht es für ihn auch Sinn, sich nun dem dortigen Kantonalverband anzuschliessen.

Nun geniesst der Baselbieter «offiziell» jene Vorteile, die es mit sich bringt, wenn man einem so starken Teilverband angehört. In den Montagstrainings greift Voggensperger mit Samuel Giger, dem Topfavoriten auf die Krone in Pratteln, Oldie Stefan Burkhalter oder dem kräftigen Eidgenossen Domenic Schneider zusammen. «Die Qualität in diesen Kantonaltrainings ist sehr hoch», sagt Voggensperger.

Das bringt ihn natürlich weiter. Gerade in dieser Saison, in die er optimal gestartet ist. «Während im letzten Jahr der Beruf Priorität hatte, bin ich nun wieder voll eingestiegen.» Das Wintertraining sei sehr gut gewesen, zudem habe er sich Rat bei einem Mentaltrainer geholt. Das Resultat kann sich sehen lassen: Passiert nichts Unvorhergesehenes, zählt der 20-fache Kranzgewinner in Pratteln zur Nordostschweizer Delegation.

Der Faktor Gesundheit

Was ihm noch fehlt, ist der eidgenössische Kranz. Doch Voggensperger sagt: «Das Wichtigste wird auch in Pratteln sein, dass ich am Ende der zwei Tage gesund bin.» Zu oft ist er in der Vergangenheit durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Am heftigsten erwischte es ihn am Knie.

Und dann wäre dann auch noch die Geschichte mit seinem jüngeren Bruder Lars, der zur aufstrebenden Baselbieter Schwinggarde zählt. Als bei ihm ein Herzfehler diagnostiziert und erfolgreich operiert wurde, schärfte dies auch beim ältesten der drei Brüder den Sinn dafür, dass es Wichtigeres im Leben als das Schwingen gibt. «Deshalb», sagt Voggensperger, «ist das Resultat am Ende eines Festes so, wie es ist. Wenn ich das Bestmögliche raushole und gesund bin, ist alles gut.»

Wie die Gebrüder Orlik – Armon für die Nordostschweiz, Curdin für Bern – werden die Voggenspergers am Eidgenössischen also in unterschiedlichen Verbänden antreten. Dass es dabei zum Vergleich Voggensperger vs. Voggensperger kommen könnte, schliesst Janic aus. «Bei der Einteilung wird mit Sicherheit darauf geschaut, dass das nicht der Fall ist.»

Vielmehr wolle er seinen Bruder im Baselbiet unterstützen, «weil er eine super Saison schwingt». Und natürlich werden Freunde und Familie auch vor Ort sein. Voggensperger sagt: «Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ein Eidgenössisches nichts Besonderes ist. Und findet es nun noch in Pratteln statt, ist das umso schöner.» Vor allem auch, weil es für ihn ein Heimkommen ist. Was er natürlich als Vorteil erachtet. Während seine Teilverbandskollegen am Schwingfest eine fremde Bleibe zum Übernachten nutzen, zieht es Voggensperger heim nach Schönenbuch. Zu seinem familiären Umfeld. Dorthin, wo diese Schwingkarriere einst ihren Anfang genommen hat.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.