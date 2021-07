Wirtschaftskrise der 90er-Jahre – Ein Bankencrash im Berner Oberland Vor dreissig Jahren implodierte die Spar + Leihkasse Thun. Die Folgen des Falls sind bis heute spürbar. Beatrice Bösiger

Bankkunden warten am 10. Oktober 1991 vor den Türen der geschlossenen SLT in der Thuner Altstadt. Foto: Keystone

Es ist Mai 1991 und die Spar + Leihkasse Thun (SLT) lässt sich feiern. Die Regionalbank hat 1000 Gäste für das Fest zum 125-Jahr-Jubiläum in die Thuner Curlinghalle geladen. Bankdirektor Herbert Wäger verkündet das beste Resultat aller Zeiten. Anfang Jahr hat das Traditionshaus noch die Hälfte an der Spar + Leihkasse Niedersimmental Wimmis übernommen und will nun seine Marktposition im Berner Oberland weiter stärken.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Selbstbewusst erklärt Wäger gegenüber dem «Thuner Tagblatt», mit freien Mitteln und Reserven von mehr als 30 Millionen Franken sei die SLT sicher, und verweist auf das seiner Meinung nach besonders ausgeprägte qualitative Wachstum, da der Gewinn stärker als die Bilanz gewachsen sei. Laut ihm werden die drei Thuner Regionalbanken S+L Steffisburg, die Amtsersparniskasse Thun und die SLT bestimmt auch noch im Jahr 2000 bestehen.