Kolumne Meret Schneider – Ein Ausflug in den Milchpreisdschungel Wie die grossen Detailhändler ihre Marktmacht missbrauchen, um Druck auf den Milchpreis auszuüben – und was dagegen zu tun ist. Meret Schneider

Diese Branchenorganisation Milch (BOM) hat kürzlich eine weitere Tranche von 1000 Tonnen Importbutter beantragt, obwohl per Ende Jahr nur ein Mangel von 500 Tonnen erwartet wird. Foto: Keystone

Wenn es um den Milchpreis geht, gehen die Emotionen hoch. Bauern bezeichnen ihn als notorisch zu tief, Detailhändler rühmen sich mit «fairen Milchpreisen», und Konsumierende sehen sich mit fragwürdigen Aktionen oder mit Kochbutter konfrontiert, der plötzlich das Schweizer Kreuz fehlt, weil es sich um Importbutter handelt. Entsprechend empört reagierte auch ich, als ich vor Kurzem über Butteraktionen in einem Grossverteiler stolperte – und dies in einer Zeit, in der bereits wieder von Importgesuchen und einer Butterknappheit die Rede war. Warum Aktionspreise in einer Situation der Knappheit? Ich begab mich auf eine Reise in den Milchmarktdschungel und durchforstete erst einmal Marktberichte und Medienmitteilungen der Branchenorganisation Milch, einer Organisation von Produzierenden, Verarbeitern, Industrie und Detailhandel.