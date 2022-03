Sechs Fragen zum Swiss Open – Ein Ausfall, der schmerzt, aber die Bilanz nicht trübt Das Swiss Open geht in die finale Phase. Trotz des Rückzugs der Weltnummer 1, Viktor Axelsen, hat das Turnier nach wie vor einiges zu bieten. Hier die wichtigsten Erkenntnisse nach vier Turniertagen. Linus Schauffert

Pusarla V. Sindhu, hier bei der WM 2019 in Basel, steht am Samstag im Halbfinal. Foto: Keystone

Was war das bisherige Highlight des Turniers?

Man muss leider eher von einem Lowlight sprechen: Der Weltranglistenerste und Favorit des Turniers Viktor Axelsen musste sich aus dem Wettkampf zurückziehen, wie er auf Instagram verkündete. Nach seinem ersten Spiel, welches der Däne gegen Chico Aura Dwi Wardoyo gewinnen konnte, begannen ihn Magen-Darm-Probleme zu plagen. Er flog im Anschluss nach Kopenhagen zu seinem Hausarzt. «Die vielen verbliebenen Top-Ten-Spieler werden ihn aber mehr als würdig vertreten», sagt der langjährige Präsident des Swiss Open Christian Wackernagel.

Wie verlief die Turnierwoche ansonsten?

Es ist nichts Neues, dass die erste Hälfte des Turniers keinen riesigen Publikumsandrang zu generieren vermag. «Unter Berücksichtigung der momentanen Situation können wir aber sehr zufrieden sein», meint Christian Wackernagel. Und auch die Vorverkaufszahlen für das Wochenende sehen gut aus: «Am Sonntag rechnen wir mit 2000 bis 3000 Zuschauenden», sagt der Präsident.

Wieso lohnt es sich, am Wochenende das Swiss Open zu besuchen?

«Auch nach dem Ausfall von Viktor Axelsen ist immer noch ein grosser Teil der Weltbesten mit im Turnier», sagt Christian Wackernagel. Bemerkenswert sei auch die Nationenvielfalt, welche man vorfinde. «Wer offen ist für etwas anderes als das bekannte Fussball und Tennis, soll unbedingt vorbeikommen», so der Turnierpräsident. Auch rund um die Halle herum bietet das Swiss Open einiges: Es lassen sich diverse Verpflegungsmöglichkeiten, eine Autoausstellung und eine Tombola finden. Auch der Schweizerische Badmintonverband ist vor Ort.

Wie wirkt sich die Pandemie auf das Turnier aus?

Natürlich geht auch die Omikron-Welle nicht unbemerkt am Swiss Open vorbei. «Wegen der Fasnacht sind wir in Basel an der Spitze der Ansteckungszahlen», sagt Wackernagel, «und das wirkte sich in den ersten Tagen auf die Besucherzahlen aus.» Da am Wochenende jedoch nicht nur regionale, sondern auch nationale und internationale Badminton-Fans erwartet werden, dürfte sich dies nicht allzu stark bemerkbar machen. Auf der anderen Seite ist aber auch das Turnierpersonal von Corona betroffen. «Prominentestes Beispiel ist unser Pressechef, den es erwischt hat», erzählt Wackernagel. Aber auch Linienrichterinnen und Linienrichter, Catering-Personal und Transportmitarbeitende seien betroffen. Jedoch habe man damit gerechnet und sich entsprechend vorbereitet.

Wie steht es um die Finanzen des Swiss Open?

Die Pandemie generiert Mehrkosten für die Veranstalter. Da die Tests für die Rückreisen der Spieler erst noch anstehen, schätzt der Präsident diese auf 50’000 bis 100’000 Franken. Dieser Betrag für die Tests und die weiteren Schutzmassnahmen wird jedoch vom Badminton-Weltverband übernommen. Ansonsten beläuft sich das Budget des Swiss Open auf eine Million Franken, die sich vor allem aus den Vermarktungseinnahmen des Weltverbands und des Titelsponsors sowie wichtigen Sportfondsgeldern generieren. Hinzu kommen diverse Verrechnungsdeals, bei denen Dienstleistungen von Externen übernommen werden. Im Gesamten belaufen sich diese wiederum auf etwa 200’000 bis 300’000 Franken.

Was steht nach dem Finalwochenende an?

Am Montag beginnt man mit den Abbauarbeiten, welche zwei Tage dauern sollten. Danach startet die Nachbearbeitung des Turniers, die für den Präsidenten über einen Monat dauern wird. «Bis Anfang Mai ist Ferienverbot», scherzt Wackernagel. Und auch über das Swiss Open 2023 hat er sich schon Gedanken gemacht: «Für nächstes Jahr besteht die Hoffnung, dass es wieder ein ganz normales Swiss Open gibt. Ohne Ausfälle, ohne Schutzmassnahmen.» Und bis dahin motiviere ihn sein Badminton-Herzblut, dem Sport weiterhin eine solche Plattform zu bieten.

