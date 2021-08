Taliban-Offensive in Afghanistan – Ein atemberaubender Vormarsch der Angst Zwar hatten auch die USA damit gerechnet, dass sich die afghanische Armee nicht lange allein würde verteidigen können. Doch ein Kollaps derart schnell? Bald dürfte Kabul in Gefahr sein. Tomas Avenarius , Tobias Matern

Ein Bild, das die Machtverhältnisse zeigt: Taliban-Kämpfer auf einem verlassenen Polizeiwagen in Kandahar. Foto: AFP

Nun also auch Kandahar. Die Stadt ist die Brutstätte der Taliban, hier traten die Islamisten im Jahr 1994 erstmals in Erscheinung, hier war ihr inoffizielles Machtzentrum für das krude Islam-Regime, das sie von 1996 bis 2001 unterhielten. Und jetzt, 20 Jahre später, haben die ehemaligen Koranschüler ebendieses Kandahar erneut eingenommen.

Wie Dominosteine fallen die Provinzen und ihre Hauptstädte in den letzten Tagen in die Hände der Taliban: Herat im Westen, Kunduz im ehemaligen Einsatzgebiet der Bundeswehr im Norden, Ghazni in Zentralafghanistan. Und Kandahar, die zweitgrösste Stadt des Landes im Süden.

Auch wenn sich in einigen dieser Städte noch kleinere Einheiten der afghanischen Armee verschanzt hielten, beherrschen die Taliban inzwischen schon 18 von 34 Provinzhauptstädten. Die Geschwindigkeit ihres Vormarschs ist atemberaubend. Zwar waren US-Geheimdienste davon ausgegangen, dass die Taliban innerhalb von sechs bis neun Monaten nach dem Abzug der westlichen Truppen den Angriff auf Kabul anpeilten.

Aber in der Hauptstadt gab es die Hoffnung, dass die Taliban die Regierung von Präsident Ashraf Ghani militärisch zwar gehörig unter Druck setzen wollten, sich gleichzeitig aber doch auf Verhandlungen einlassen könnten: weil sie die milliardenschwere finanzielle Unterstützung des Westens nicht aufs Spiel setzen wollen.

Rasant sinkende Moral der Regierungstruppen

Doch nun marschieren die Taliban quer durchs Land, erobern kämpfend oder kampflos Landstrich für Landstrich. Die Sicherheitskräfte verteidigen sich weit schlechter als erwartet, werfen oft die Waffen fort, fliehen. Damit hatten die meisten Beobachter nicht gerechnet.

«Noch vor einem Monat hätte ich gedacht, dass es für die Taliban nicht einfach werden würde, auf ihren Motorrädern im Kampf gegen 300’000 afghanische Sicherheitskräfte», sagt ein Kabuler Analyst, der wie alle Zivilisten in diesem Artikel auf Anonymität besteht: aus Furcht vor Repressalien. Immerhin habe es ja trotz des Abzugs der westlichen Truppen noch nennenswerte finanzielle und politische Hilfe aus den USA gegeben.

Aber die rasant sinkende Moral der Regierungstruppen beschere den Taliban Siegesgewissheit. Der «bedingungslose Abzug des Westens, ungeeignete Personalentscheidungen für zentrale Positionen im Sicherheits- und Politikapparat auf Provinzebene» – alles habe den Taliban in die Hände gespielt. Hinzu komme, dass Präsident Ghani nicht in der Lage gewesen sei, die politischen Querelen in Kabul auszubalancieren und als Führer des Landes nicht überzeuge, sagt der Analyst.

Menschen, die mit den ausländischen Truppen gearbeitet haben, gelten den Taliban als todeswürdig.

Die Folgen dieser Fehler sind nun vor allem für die afghanischen Soldaten, Polizisten, Beamte und Zivilisten zu spüren. «Herat ist komplett von den Taliban überrannt worden», berichtet ein Bauer telefonisch aus der westlich gelegenen Stadt unweit der Grenze zum Iran. An vielen Orten hätten die Sicherheitskräfte keinerlei Gegenwehr geleistet: Es habe wie eine kampflose, vorher ausgehandelte Übergabe der Stadt gewirkt. Der Flugverkehr sei eingestellt worden, sagt der Mann. «Die Taliban sind nun auf den Strassen zu sehen», berichtet der Bauer im Telefongespräch. Und die Menschen in Herat hätten nun vor allem eines: Angst.

Aus der Stadt Kunduz, die bereits am Sonntag an die Taliban gefallen war, berichtet ein Händler, dass es keine Kämpfe mehr gebe. «Die Menschen sind wieder auf den Strassen und Basaren», sagt er. Die Taliban hätten die Regierungsbeamten aufgefordert, wieder zur Arbeit zu erscheinen. Viele Sicherheitskräfte hätten sich dagegen in eine benachbarte Provinz zurückgezogen: «Die Menschen befürchten, dass die Regierungstruppen bald eine Offensive starten.»

Sorge bereite der Bevölkerung vor allem aber die Frage, was die Taliban selbst planten. Ein Zivilist aus dem Norden Afghanistans berichtet, die Taliban gingen von Haus zu Haus, suchten nach Regierungsbeamten und Menschen, die für den Westen gearbeitet hätten: um Rache zu nehmen. Beamte, Sicherheitskräfte und Menschen, die mit den ausländischen Truppen gearbeitet haben, gelten den Taliban als todeswürdig.

Unabhängig bestätigen lassen sich diese Angaben nicht. Aber dass die Taliban bei ihrem Vormarsch brutal und ohne Rücksicht auf zivile Verluste vorgehen, prangern sowohl die Vereinten Nationen als auch die afghanische Menschenrechtskommission an.

Kontrolle der Hauptstädte bedeutet Kontrolle der Verkehrswege

Und bei all dem ist weit und breit niemand in Sicht, der sich den Islamisten erfolgreich in den Weg stellen könnte. Die USA haben deutlich gemacht, dass von ihnen nicht mehr viel zu erwarten ist. Washington rechnet offenbar mit dem baldigen Fall von Kabul und bereitet die Evakuierung seiner Botschaft vor.

US-Präsident Joe Biden, der die meisten regulären Truppen bis 31. August abgezogen sehen will, hat klargemacht, dass die afghanische Regierung bald auf sich selbst gestellt sei. Die Afghanen sollten für ihr Land kämpfen, sagte er jüngst. Das Weisse Haus schickt zwar ab und an noch B-52-Bomber. Doch das reicht nicht. Und die afghanische Luftwaffe selbst kann nicht einspringen. Sie verfügt nur über wenige kampfstarke Maschinen.

Die rasche Einnahme so vieler Provinzhauptstädte bedeutet für die Taliban den Zugriff auf riesige Waffenlager der geflohenen Armee. Die Islamisten befreien ihre in den Gefängnissen sitzenden Kämpfer und erhöhen so die Zahl ihre Truppen.

Noch wichtiger ist ein strategischer Vorteil. Wer die Provinzhauptstädte kontrolliert, beherrscht die zentralen Verkehrswege: Flughäfen und Überlandstrassen. Nun können die Taliban die Verlegung von Regierungstruppen per Flugzeug blockieren, sich selbst aber über die freien Überlandstrassen noch schneller quer durchs Land bewegen.

Dramatische Zustände in Afghanistan: Vor den Kämpfen geflohene Familie in einem Lager in Kabul – der Vater der Kinder kam kürzlich ums Leben. Foto: Getty Images

Sollte sich der Siegeszug fortsetzen, dürften die Taliban bald vor der Hauptstadt stehen. Kabul mit seinen rund vier Millionen Einwohnern ist der Sitz der Zentralregierung, hier finden sich wichtige Militäreinrichtungen, der internationale Flughafen, die Botschaften, die Zentralbüros von Nothelfern. Zudem ist die Hauptstadt voller Flüchtlinge. Die strömen seit Monaten aus allen Landesteilen in die Metropole, weil sie die Taliban fürchten: Vor allem sind es Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten wie etwa die schiitischen Hazara.

Wie wenig Vertrauen die US-Regierung in Präsident Ghani noch setzt, zeigt sich auch an der Verlegung der 3000 Marines, die das Pentagon heute Freitag innerhalb von 48 Stunden zum Flughafen Kabul entsenden wollte; dort stehen bereits 650 US-Soldaten.

Kabul könnte noch schneller erobert werden

Die Marines sollen offenbar die Zufahrt zum Flughafen sichern und zügig Personal der US-Botschaft aus dem Land bringen. Die Zahl der derzeit noch mehr als 4200 Botschaftsmitarbeiter – nicht alle sind Amerikaner – werde jetzt auf ein «diplomatisches Kernteam» abgeschmolzen, so jedenfalls das US-Aussenministerium. Es versicherte zugleich: «Auf keinen Fall lassen wir das afghanische Volk im Stich. Ganz sicher nicht.»

Aber das sind wohl leere Worte. Ursprünglich hatte man der Regierung Ghani in Kabul noch mindestens sechs bis neun Monate gegeben. Jetzt heisst es, die Taliban könnten die Stadt in einem Monat einkesseln, in weniger als drei Monaten erobern. Weitere US-Kampftruppen werden kommende Woche nach Kuwait geflogen: Offenbar will das Pentagon genug Soldaten in Reichweite haben, wenn die Hauptstadt fällt und der Flughafen der letzte Fluchtweg ist. Auch die Briten und Kanadier verlegen Soldaten.

Die Taliban selbst liessen ihre Pläne im Vagen. Ein Sprecher der Islamisten sagte dem Sender al-Jazeera zwar, man werde die Tür zu einer politischen Lösung nicht zuschlagen. Dass die Provinzhauptstädte so schnell eingenommen würden, zeige aber, dass die Afghanen die Taliban willkommen hiessen. Das soll wohl heissen: Wir kämpfen, bis wir in Kabul sind.

