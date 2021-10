Zum Tode von Cla Nett – Ein Basler Anwalt des Blues hat die Bühne verlassen Der Gründer der Lazy Poker Blues Band war nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch Jurist. Thomas Gubler

Cla Nett, Galionsfigur der Schweizer Bluesszene.

Am 27. September starb überraschend der Basler Bluesmusiker Cla Nett im Alter von nur 64 Jahren an multiplem Organversagen. Viel zu früh. Noch ist es schwer fassbar, dass wir dem liebenswürdigen bärtigen Mann mit dem schwarzen Lederhut nicht mehr begegnen werden – weder auf der Bühne noch auf der Rolltreppe im Basler Bahnhof – und dass seine Gitarre für immer verstummt ist.

Cla Nett war ein Vollblutmusiker, ein Blues-Urgestein und einer der Grossen seines Fachs dazu. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass auch Weisse den Blues spielen können, dann hätte er ihn spielend erbracht. Cla hatte «seinen Ton» auf der Gibson ES 335; er war erkennbar – wie seine berühmten Kollegen und Vorbilder. Mit vielen von ihnen hat er auch zusammen oder mit seiner Band in deren Vorprogramm gespielt – darunter etwa Paul Butterfield, Stan Webbs Chicken Shack, Dr. Feelgood, Joe Cocker und last but not least B.B. King. Und dies mitunter auch vor ganz grossem Publikum wie 1984 im Berliner Olympiastadion im Vorprogramm von Joe Cocker vor über 40’000 Zuhörerinnen und Zuhörern.