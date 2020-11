Terror in Österreich – Ein Anschlag wie in Wien ist in Basel nicht ausgeschlossen Laut zwei Rabbinern, die beide sowohl in Basel wie auch in Wien gelebt und gearbeitet haben, ist Basel nicht sicherer als die österreichische Hauptstadt. Dina Sambar

Mahnwache: Eine Menschenkette bot der Basler Synagoge im Januar Januar 2018 symbolischen Schutz. Foto: Nicole Pont

5 Tote und 17 Verletzte, davon mehrere in Lebensgefahr – das ist die traurige Bilanz des Terrorangriffs, der sich am Montagabend in Wien ereignete. Noch ist nicht klar, ob sich der Anschlag gegen die jüdische Gemeinde richtete, doch es gibt Indizien, die dafür sprechen. Der erschossene Attentäter war Islamist, und die ersten Schüsse fielen direkt vor der Hauptsynagoge Wiens. In Österreich hat die Israelische Kultusgemeinde (IKG) deshalb vorsichtshalber alle Synagogen und jüdischen Einrichtungen geschlossen. Auch in der Schweiz wird die Terrorbedrohung als hoch eingeschätzt (siehe Box).