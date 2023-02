Cortège am Fasnachtsmontag – Ein alter Freund feiert seine glanzvolle Rückkehr Am Montagnachmittag fluteten die Fantasie und der Witz aller Cliquen die Basler Innenstadt. Der Cortège ist zurück und liess nichts vermissen. Isabelle Thommen

Die Holzjätter-Rueche zeigen sich mit dem Sujet «10 + 2 Joor holzverjättet» am Cortège. Foto: Nicole Pont

Vier Jahre sind seit dem letzten Cortège an der Basler Fasnacht im Jahr 2019 vergangen. So lange müssen sonst nur olympische Wettstreiter warten, um ihr Können in seinem ganzen Glanz zu präsentieren. Wer hat nach der langen Corona-Pause überzeugt? Die Antwort gibt es in unserem Fasnachts-Medaillenspiegel.