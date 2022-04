Streit um Basler «Grüssaugust» – «Ein absoluter Skandal» – «billigster Populismus» Die Initiative, die das Präsidialdepartement abschaffen und die Regierung verkleinern will, lässt im Basler Parlament die Wogen hochgehen. Jan Amsler

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans, vom Initiativkomitee als «Grüssaugust mit Topverdiener-Gehalt» beschimpft, bei einem Empfang im Oktober 2021. Foto: Pino Covino

Soll das Präsidialdepartement abgeschafft und die Anzahl Mitglieder der Kantonsregierung von sieben auf fünf reduziert werden? Noch in diesem Jahr werden die Stimmberechtigten in Basel-Stadt an der Urne dazu Stellung nehmen können. Am Mittwoch hat der Grosse Rat beschlossen, die entsprechende Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Die Regierung hatte sich schon früher dagegen ausgesprochen.

Fast zwei Stunden dauerte die Debatte im Parlament. Doch drehte sie sich schon bald nicht mehr nur um Inhaltliches wie etwa die Effizienz der Verwaltung, sondern die Politikerinnen und Politiker griffen sich auch gegenseitig an, stellten zum Teil aber auch das Initiativkomitee bloss.

Komitee wurde nicht eingeladen

Die Grundlage dafür war schon vor der Ratssitzung gelegt. Die vorberatende Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) verzichtete darauf, das Initiativkomitee anzuhören – ein unüblicher Entscheid. Das Komitee reagierte mit einem Schreiben an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und tat kund, es halte dieses Vorgehen für problematisch. Im beigelegten Argumentarium hielt es ausserdem fest: «Das Präsidialdepartement ist im Kanton Basel-Stadt vollkommen überflüssig. Wir brauchen keinen gelegentlichen Grüssaugust mit Topverdiener-Gehalt.»

JSSK-Präsidentin Danielle Kaufmann (SP) weist die Formulierung als «absolut respektlos» zurück. David Jenny, Fraktionssprecher der Freisinnigen, legt nach: Das Komitee habe «grob fehlerhaft gehandelt» und die Initiative ungenügend ausgearbeitet. Es wäre «eine gelangweilte Übung gewesen, wenn man das Komitee angehört hätte». Am Ende gehe es um den Wortlaut der Initiative, und da seien Äusserungen der Initianten, «die die Fehler wegerklären wollen», rechtlich völlig unerheblich: «Die Kommission ist keine Reparaturwerkstatt für eine schludrige Initiative.»

SVP-Fraktionschef Pascal Messerli findet die Voten unerhört: «Die politische Elite schiesst sich auf ein Initiativkomitee ein. Bravo, sehr gut gemacht.» Dass auf eine Anhörung des Komitees verzichtet worden sei, obwohl dieses 3500 Unterschriften gesammelt habe, sei «ein absoluter Skandal» und zeuge von Respektlosigkeit. Messerlis Fraktion unterstützt die Initiative und versuchte erfolglos, das Geschäft an die Kommission zurückweisen.

«Hören Sie endlich mal damit auf, die Volksrechte mit Füssen zu treten!» Pascal Messerli, Fraktionspräsident SVP

Laut Messerli würde die Initiative nicht die Einheit der Materie verletzen. Die Kommission hingegen findet, die Stimmberechtigten könnten ihren Willen nicht eindeutig äussern: Was, wenn jemand für die Abschaffung des Präsidialdepartements ist, aber gegen eine Verkleinerung der Regierung? Messerli kritisiert, die Kommission würde mit den formellen Einwänden auf problematische Weise in den Meinungsbildungsprozess eingreifen. «Hören Sie endlich mal damit auf, die Volksrechte mit Füssen zu treten!», ruft Messerli in den Ratssaal.

Mahir Kabakci, der für die SP-Fraktion zum Thema sprach, wirft der SVP daraufhin «billigsten Populismus gegen die Classe politique» vor, «nur um ein paar Wählerstimmen zu gewinnen».

Reuige Parlamentarier

Abgesehen von der SVP, geht man weitgehend einig, dass die Verwaltung nicht im Sinn der Initiative reorganisiert werden soll. Doch gibt es auch auf dieser Seite Stimmen, die kritisieren, das Komitee nicht angehört zu haben. «Wir hätten das Komitee einladen müssen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, das haben wir nicht gut gemacht», sagt etwa Alex Ebi von der LDP. Und Harald Friedl vom Grün-Alternativen Bündnis sagt: «Ich kann die Verstimmung sehr gut nachvollziehen. Es macht die Initiative aber nicht besser.»

Reue – zumindest ein Stück weit – zeigt am Schluss auch Kommissionspräsidentin Danielle Kaufmann: «Wir werden das nächste Mal sorgfältiger darüber nachdenken.» Nichtsdestotrotz sei das nicht der springende Punkt.

Ausgerechnet der als «Grüssaugust» kritisierte Regierungspräsident Beat Jans (SP) hält den Ball bei seinem Votum flach. Er fühle sich nicht beleidigt, sondern sehe in seiner repräsentativen Arbeit eine ganz wichtige Aufgabe: «Grüssen heisst, Respekt zu bezeugen, aufeinander zuzugehen.»

