Dass David Abraham Eintracht Frankfurt verlassen wird, ist schon länger Tatsache. Doch ob dies Ende Saison oder schon früher passieren wird, war lange unklar. Vor zwei Wochen verkündete der 34-jährige Captain der Hessen jedoch seinen vorzeitigen Abschied. «Ich werde nach fast 15 Jahren in Europa nach Argentinien zurückkehren und freue mich auf meine Familie, insbesondere meinen Sohn. Das letzte Heimspiel der Hinrunde gegen Schalke wird mein letztes Pflichtspiel für die Eintracht sein», sagte der Argentinier zum «Kicker». Für den FC Basel kam Abraham zwischen 2008 und 2012 auf exakt 150 Pflichtspieleinsätze. Einer, der ein Teil dieser Zeit mit ihm die Innenverteidigung des FCB bildete, ist Aleksandar Dragovic. Dieser erzielte am Samstag für Leverkusen gegen Bielefeld seinen ersten Treffer seit Dezember 2018, der dazu noch ein ganz wichtiger war: In der 88. Spielminute kam der Innenverteidiger nach einem abgewehrten Schuss an den Ball und erzielte den späten Siegtreffer zum 2:1.