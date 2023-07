Festival in Binningen – Ein Abenteuer zum Saisonabschluss des Sinfonieorchesters Im Schlosspark stieg am Samstagabend unter freiem Himmel das letzte Konzert des Sinfonieorchesters vor der Sommerpause. Ein besonderes Erlebnis – nicht nur wegen des Wetters. Lukas Nussbaumer

Foto: Dominik Plüss

Pünktlich zum Konzertbeginn fiel im Schlosspark Binningen ein leichter Sommerregen. Spätestens dann wusste das Publikum, worauf es sich beim letzten Saisonkonzert des Sinfonieorchesters eingelassen hatte – hier war vieles anders als im gewohnten bequemen Sessel des Musiksaals im Stadtcasino. Zum Glück waren die meisten gut vorbereitet – mit Abfallsäcken, Pelerinen, Putzlumpen und Ersatzjacken wehrten sich Besucher und Organisatoren gemeinsam gegen die Nässe. Und zum Glück blieb es bei diesem

Begrüssungsschauer, der Rest des Konzerts konnte ohne gröbere Wetterkapriolen ins Trockene gebracht werden.

Das Open-Air-Konzert des Sinfonieorchesters im Rahmen des Stimmen-Festivals war ein Abenteuer. Abgesehen vom Wetter war dafür in erster Linie die idyllische Schlosspark-Atmosphäre inklusive Rauschen des Birsigs verantwortlich. Doch auch das Programm und die technische Umsetzung waren alles andere als üblich.

Die Auswahl der Stücke deckte einen historisch wie geografisch bemerkenswert grossen Raum ab: Zunächst fand man sich in Spanien, mit Instrumentaleinlagen aus Bizets «Carmen» und der Arie «De España vengo» von Pablo Luna. Letztere sang mit Juliana Grigoryan die erste Solistin des Abends – und die junge armenische Sopranistin überzeugte von Beginn an durch ihren temperamentvollen und durchdringenden Gesangsstil.

FCB-Fans erinnern sich

Weiter gings in die Türkei mit Mozarts «Entführung aus dem Serail», bevor Marie-Ange Nguci zwei Sätze aus seinem Klavierkonzert in d-Moll zum Besten gab. Nguci zeigte dabei ihre grosse Sorgfalt und Hingabe an die Musik – sie wurde von ihr und dem Instrument regelrecht absorbiert. Ein vielversprechender Auftritt, dem bald weitere folgen: Die 25-jährige französisch-albanische Pianistin wird nächste Saison als Artist-in-Residence mehrmals mit dem Sinfonieorchester zu hören sein.

Die zweite Konzerthälfte begann in Form von Franz Lehárs «Giuditta» mit einem kurzen Abstecher nach Nordafrika. Es folgte das grosse Finale mit Antonín Dvořák – Grigoryan sang sein «Lied an den Mond», umrahmt von zwei Sätzen aus der Sinfonie «Aus der Neuen Welt», die Dvořák zu Beginn seines Amerika-Aufenthaltes Anfang der 1890er-Jahre komponierte.

Beim 4. Satz wurde das Konzerterlebnis um eine Dimension erweitert, indem die Bühne in rot-blauer Farbe erstrahlte. FCB-Fans erinnern sich: Das Stück wurde während der erfolgreichsten Zeiten jahrelang im Joggeli als Einlaufmusik gespielt. Ein nostalgischer Blick zurück in eine Zeit, als die Meisterfeier auf dem Barfi noch ein Fixpunkt im Kulturkalender Basels war.

Ein gelungener Saisonabschluss

Die Bühnenbeleuchtung war Teil des grossen technischen Aufwands des Konzerts, der von den Organisatoren aber souverän gemeistert wurde. Jedes Instrument war mit einem separaten Mikrofon ausgestattet, die Abmischung des Orchesters war nahezu perfekt.

Ein rundum gelungener Saisonabschluss also – die Abenteuerlust von Orchester, Festival und Publikum wurde definitiv belohnt. Das darf in Zukunft gerne wiederholt werden.

