Mitgliederversammlung des FC Basel – Ein Abend, um die Tiefe des Grabens auszuloten Heute hält der Basisverein des FC Basel seine ordentliche Mitgliederversammlung ab. Hat das Vorgehen der Clubführung zu Beginn des Jahres Spuren hinterlassen? Tilman Pauls Oliver Gut

Heute findet die 129. ordentliche Mitgliederversammlung des FC Basel 1893 im Kongresszentrum Basel statt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Was ist von der 129. Mitgliederversammlung des FC Basel 1893 zu erwarten?

Schwer abzuschätzen. Es kann, wie in den meisten Fällen, ein ruhiger Abend werden, an dem die meisten der Mitglieder in erster Linie für den anschliessenden Apéro ins Kongresszentrum kommen. Es gibt aber einige Themen, bei denen es durchaus zu längeren Diskussionen kommen könnte.