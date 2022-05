Kantonalschwingfest in Oberwil – Ein Aargauer triumphiert im Baselbiet Beim Kantonalschwingfest in Oberwil heisst der Sieger Andreas Döbeli aus dem Freiamt. Die Gastgeber gewinnen dank den Binninger Aktiven zwei Kränze. Dominic Willimann

Andreas Döbeli (links) zwingt im Schlussgang Joel Strebel in die Knie. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es steht ein besonderes Schwingjahr bevor. Das ist am Sonntag in Oberwil spürbar. Dass Ende August in Pratteln um den König geschwungen wird. Dass die Schweiz an diesem letzten August-Wochenende ins Unterbaselbiet blicken wird. Dorthin, wo an den drei Festtagen Hunderttausende an Besuchern erwartet werden.

Nicht ganz so viele Zuschauer sind es, die am Sonntag den Weg ins Leimental finden. 2500 Menschen kommen nach Oberwil, um dem ersten Kranzfest in der Region in diesem Jahr beizuwohnen. Der dort beheimatete Club feiert sein 100-jähriges Bestehen und ist Ausrichter des 106. Kantonalschwingets. Es ist sozusagen der Auftakt in für den regionalen Schwingsport bedeutende Monate.

Das ist auf dem Hüslimatt-Areal nicht nur durch die Werbepräsenz des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests wahrnehmbar. Auch OK-Präsident Thomas Weber ist zugegen – und mit ihm eine Vielzahl an Exponenten des Grossanlasses. Es ist offensichtlich: Die Vorfreude auf das, was in Pratteln folgen wird, ist nach Monaten der pandemischen Unsicherheit ob der Durchführung riesig.

Sie alle hoffen an diesem Sonntag natürlich, dass am kantonalen Heimfest die Baselbieter obenaus schwingen. Und tatsächlich, mit Adrian Odermatt ist einer der Eigenen nach dem Morgenprogramm Anwärter auf einen Heimerfolg. Der Aktive des Schwingclubs Binningen gewinnt seine ersten drei Gänge, sammelt beinahe die Maximalpunktzahl. Vor allem im ersten Duell gegen den Eidgenossen Philipp Roth zeigt der 21-Jährige sein Potenzial.

Doch am Nachmittag erhält Odermatt mit Dominik Roth und Kaj Hügli Gegner zugeteilt, gegen die es zweimal zum Unentschieden kommt. Dennoch ist der Liesberger am Ende Zweiter und darf sich über seinen starken Auftakt in diese wichtige Saison freuen. Auch, weil er damit bester Baselbieter ist. Und einer von zwei Lokalmatadoren, die Eichenlaub gewinnen. Denn auch Vereinskollege Lars Voggensperger kommt in die Ränge – wie Bruder Janic, der inzwischen allerdings für den Schwingclub Oberthurgau in die Zwilchhose steigt.

Unterhaltsamer Schlussgang

Ein Baselbieter (Odermatt) zuoberst in der Rangliste gestanden wäre nur, wenn der Schlussgang zwischen den Aargauern Andreas Döbeli und Joel Strebel ohne Sieger geendet hätte – und beide mit neun Punkten benotet worden wären. Dann hätten sich fünf (!) Schwinger Platz eins teilen müssen.

Doch dazu kommt es nicht. Weil Döbeli in einem unterhaltsamen letzten Gang des Tages nach rund zehn Minuten Strebel mit Kurz und Überdrücken am Boden auf den Rücken legt. Der Sieger des Baselbieter Kantonalen ist ein Aargauer. Doch die Gastgeber haben bewiesen, dass sie im Hinblick auf Pratteln auf ein gutes Team zurückgreifen können.

Die beiden Jungen Odermatt und Voggensperger haben den wichtigen Kranz geholt. Und Roger Erb, der Teamleader, hat lange Ambitionen auf den Schlussgang gehabt. Doch dann verliert er im fünften Gang gegen Festsieger Döbeli. Und überraschend auch Gang sechs – und somit auch den anvisierten Kranz.

Lars Voggensperger (in Blau) aus Schönenbuch glückte der Auftakt in die Kranzfestsaison. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

