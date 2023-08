Ein 50-Millionen-Geschenk – Was man über Stiftungen in Basel weiss und was nicht Die Stiftung Botnar unterstützt die Uni Basel im Bereich Kinderkrankheiten. Wer ist Botnar? Und was machen die anderen Basler Stiftungen mit ihrem Schatz von 22 Milliarden Franken? Markus Wüest

Eine Gaumenspaltenoperation bei einem Kind: Eines der Forschungsgebiete des Botnar Research Centre for Child Health. Foto: Daniel Winkler

Heute Morgen um 9 Uhr erreichte die Redaktion folgende Medienmitteilung der Universität Basel: «Die Fondation Botnar spendet der Universität Basel und der ETH Zürich weitere 50 Millionen Schweizer Franken, um das gemeinsame Botnar Research Centre for Child Health weiter auszubauen. Mit dieser Unterstützung können sechs neue Professuren mit dem Forschungsschwerpunkt pädiatrische digitale Gesundheit eingerichtet werden.»

Die Fondation Botnar hat ihren Sitz an der St. Alban-Vorstadt 56. Name und Geld kommen von der Familie Botnar, die ihre Wurzeln in Transsilvanien hat. Die Stiftung wurde 2003 von Marcela Botnar gegründet, um ihre eigene philanthropische Arbeit und die ihres verstorbenen Mannes Octav Botnar weiterzuführen.

Botnar? Je gehört?

Die Botnar-Stiftung? Je gehört? Möglicherweise, wenn man sich für Forschung im Bereich Gesundheitsförderung von Kindern weltweit interessiert. Aber sonst ist es eine jener Basler Stiftungen, die kaum wahrgenommen werden.

Zu Unrecht. Denn solch grosse Beiträge an Medizin und Forschung sind nicht alltäglich. Alltäglich aber ist, dass Stiftungen unter dem Radar agieren. Sie tun viel Gutes, investieren in Kunst, Forschung oder soziale Projekte und Aufgaben, hängen aber ihr Tun nur selten an die grosse Glocke.

Gut, die Christoph-Merian-Stiftung ist in Basel allgegenwärtig. Die Fondation Beyeler ist ein Markenzeichen geworden. Aber von den meisten der 914 anderen gemeinnützigen Basler Stiftungen weiss man wenig bis nichts. Nicht zuletzt deshalb hat am Dienstagabend im Novartis Campus der Basler Stiftungstag stattgefunden. Man hat sich auf die Fahne geschrieben, in der Öffentlichkeit präsenter sein zu wollen.

Allerdings ist es bereits der zwölfte Stiftungstag, und noch immer wissen Herr und Frau Basler relativ wenig über all das Geld, das auf möglichst sinnvolle Art und Weise eingesetzt werden kann, soll oder muss. Auf den aktuellen Stiftungstag hin aber hat Professor Georg von Schnurbein von der Uni Basel eine 44-seitige Untersuchung zur «Stiftungsstadt Basel» veröffentlicht.

Die Fondation Beyeler in Riehen ist eine der bekanntesten Basler Stiftungen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)



Deren Untertitel «Zeigen, was Basels Stiftungen bieten» ist Programm. Auf konzise, leicht lesbare Art und übersichtlich gestaltet werden Zahlen und Fakten zusammengetragen. Und es werden am Schluss des Papiers Empfehlungen und Massnahmen aufgelistet – doch dazu später.

22,2 Milliarden Franken umfasst derzeit das Vermögen der 916 gemeinnützigen Basler Stiftungen. Nirgendwo sonst in der Schweiz gibt es mehr Stiftungen pro Kopf der Bevölkerung als in Basel-Stadt: 46,8 sind es pro 10’000 Einwohner. In Zug, auf dem zweiten Platz gemäss der Untersuchung von Schnurbein, sind es 32,3 auf 10’000, in Genf 26 und in Zürich 14.

Der Kanton hat die Aufsicht

Genf ist erwähnenswert, weil dort seit den 1990er-Jahren im Vergleich mit Basel extrem viele neue Stiftungen ins Leben gerufen wurden, während bei uns der Bestand – auf sehr hohem Niveau – stagniert. Seit 2009 wurden in Basel-Stadt 284 neue Stiftungen gegründet. 178 wurden liquidiert. Basel hat viele alte Stiftungen und viele, bei denen die Aufsicht beim Kanton liegt und nicht auf nationaler Ebene. Drei Viertel aller Basler Stiftungen werden vom Kanton kontrolliert.

Georg von Schnurbein hat selbstverständlich auch die unterschiedlichen Stiftungszwecke betrachtet und sie nach Kategorien aufgeschlüsselt. In Basel fokussieren 275 Stiftungen auf Bildung und Forschung, 266 geben ihr Geld für Kultur und Freizeit aus, und 261 sind im Bereich soziale Dienste tätig.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Förderstiftungen und operativen Stiftungen. Eine Förderstiftung unterstützt beispielsweise ein Buchprojekt oder eine hoffnungsvolle Forscherin. Zu den operativen Stiftungen – jenen, die vereinfacht gesagt, etwas machen – gehört zum Beispiel die Spitex. Oder auch verschiedene Pflegeheime im Kanton. Rund 63 Prozent der Basler Stiftungen haben sich dem Fördern verschrieben.

Mehr Dynamik tut not

Mehr als 4000 Menschen sitzen in den Stiftungsräten. Zunehmend mehr Stiftungen sehen ihren Zweck im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Dass die Stiftungen in Basel im nationalen Vergleich eher alt sind, stimmt von Schnurbein skeptisch: «Dies unterstreicht die lange Tradition des Sektors im Kanton und stellt gleichzeitig ein Risiko dar, da Antworten auf neue gesellschaftliche Bedürfnisse mehr Dynamik brauchen.»

Zu den bereits erwähnten Empfehlungen und Massnahmen gehört der Rat an die Stiftungen, «zugänglicher, transparenter und sichtbarer» zu werden. Sie sollen zeigen, «warum sie für die Gesellschaft von enormer Bedeutung sind». Zugleich ergeht der Aufruf an den Kanton, die Koordination und die Abstimmung mit den Basler Stiftungen zu verbessern. Und die Philanthropie als Wirtschaftsfaktor anzuerkennen.

Wenn die Uni an einem normalen Dienstagmorgen um 9 Uhr vermelden darf, es sei eine Spende von 50 Millionen Franken eingegangen, weiss man, was Georg von Schnurbein meint.



