Spott über neuerliche Sanierung – «Eigentlich müsste die Joggelihalle Boris-Becker-Halle heissen» Superstars in Basel? Fehlanzeige! Die St. Jakobshalle kämpft fünf Jahre nach der Neueröffnung stattdessen mit baulichen Mängeln. Die Wogen im Grossen Rat gingen hoch.

Kaum Top-Konzerte: Die Joggelihalle hat im Vergleich zum Hallenstadion in Zürich meist das Nachsehen. Foto: Dominik Plüss

Mit der Sanierung der Joggelihalle gingen grosse Hoffnungen – und Versprechungen – einher. Basel werde künftig in der Liga der ganz Grossen mitspielen, die besten Musiker würden hier haltmachen, hiess es. Fünf Jahre nach der Eröffnung muss festgehalten werden: ausser Spesen (bisher) nix gewesen. In der Joggelihalle finden kaum Konzerte statt. Und auch die Zahl der Sportveranstaltungen ist enttäuschend.

Stattdessen kämpft der Betreiberkanton Basel-Stadt mit baulichen Mängeln. Im Grossen Rat musste bereits über die vierte Sanierungs- und Umbautranche debattiert werden. Gegenstand der Debatte vom Mittwoch sind 23 Massnahmen für insgesamt 7,5 Millionen Franken. Aus den einst 105 Millionen Franken Sanierungskosten werden damit 140 Millionen.

Bei den neuen Massnahmen handelt es sich unter anderem um eine Erhöhung der Dachlast: Die grössten Stars brauchen für Lautsprecher, Dekoraktionen und Videowände eine stabilere Decke. Unter anderem Céline Dion war nach Zürich ausgewichen, weil sie hier ihre Show nicht durchführen konnte. Darüber hinaus muss ein neuer Lift oder eine neue Rolltreppe her, da vor allem ältere oder gehbehinderte Menschen mit der steilen Treppe ins Foyer Mühe bekunden.

Dass schon wieder nachgerüstet werden soll, sorgt von links bis rechts für Ärger. Die SVP-Fraktion enthielt sich der Stimme. Parteipräsident Pascal Messerli nutzte sein Votum für einen Rundumschlag gegen die Verwaltung. «Es scheint unmöglich zu sein, dass hier einfach mal etwas Neues entsteht, ohne dass die Kosten überschritten werden.» Damit meinte Messerli wohl auch die Baukostenexplosionen rund um das Biozentrum oder das Departement für Biomedizin. Für Messerli ist klar: «Hätte Roger Federer so Tennis gespielt wie diese Halle gebaut wurde, hätte er kein Turnier gewonnen.» In Zusammenhang mit den Fehlkalkulationen meinte er: «Eigentlich müsste die Joggelihalle Boris-Becker-Halle heissen.»

«Glaubt jemand, dass die grossen Stars kommen?»

Gar für die Rückweisung des Geschäfts plädierte das Grün-Alternative Bündnis (GAB). Sprecherin Tonja Zürcher sprach in Zusammenhang mit der St. Jakobshalle von «Pleiten, Pech und Pannen». «Ich frage mich als Nicht-Bau-Profi: Warum sind all diese Fehler nicht in der Bauphase aufgefallen?» Zürcher ärgerte sich darüber, dass die Kantonskasse schon öfter dafür hätte bluten müssen, dass kein genaues Konzept verlangt worden sei. Sie plädierte dafür, der Realität ins Auge zu schauen. «Glaubt hier wirklich jemand ernsthaft daran, dass die grossen Stars hierherkommen? Ich finde ganz persönlich, dass es kein Weltuntergang ist, wenn Céline Dion nicht kommt.» Sie wisse, dass es ein «Sakrileg» sei in Basel, aber auch eine Abkehr der Swiss Indoors könne in ihren Augen verkraftet werden.

Die Mehrheit hingegen war der Meinung, dass in den sauren Apfel gebissen werden müsse. Dies, obwohl es nicht zum letzten Mal sein dürfte, dass man für die Joggelihalle in die Tasche greifen müsse. Der zuständige Regierungsrat Conradin Cramer (LDP) kündigte bereits an, dass weitere Sanierungsmassnahmen anstünden. «Es gibt immer etwas zu tun, es wird weitergehen», sagte er, ohne auf die Details einzugehen.

Trotz dieser Ankündigung hielt die Parlamentsmehrheit die Sanierungstranche von 7,5 Millionen Franken für alternativlos. Der Rückweisungsantrag der GAB wurde mit 65 zu 19 (bei 8 Enthaltungen) abgelehnt, die Vorlage insgesamt mit 68 zu 5 (bei 19 Enthaltungen) angenommen.

