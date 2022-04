Serie «Wie wir leben» – «Eigentlich hatte ich geplant, ins Baur au Lac zu ziehen» Alan Frei (40) wohnt seit anderthalb Jahren in einem Zürcher Hotel – und schläft so gut wie nie zuvor. Er denkt nicht daran, demnächst auszuziehen. Paulina Szczesniak

17 Quadratmeter – und unendlich viel Freiheit: Dauerhotelgast Alan Frei in seinem Zimmer 539. Foto: Michele Limina

«Am Anfang stand die Frage: Was macht mich eigentlich happy? Als ich im September 2020 meinen Erotik-Onlineshop Amorana verkaufte und plötzlich richtig viel Geld auf dem Konto hatte, setzte ich mich hin und entwarf eine Art Mehrpunkteplan für die zweite Hälfte meines Lebens. Punkt eins war: fit werden. Denn ich hatte in den vergangenen Jahren ordentlich zugenommen. Punkt zwei: Ich will mein Möglichstes tun, um die Menschen um mich herum glücklich zu machen. Und Punkt drei: Unabhängigkeit!