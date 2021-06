Lionel Loueke ist einer der innovativsten Gitarristen in zeitgenössischen Jazz. Am Montag tritt der international gefragte Sideman und Jazzcampus-Dozent im Don Bosco Basel auf.

Lionel Loueke spielt auf einer Gitarre mit sieben Saiten. So will er das Spektrum seines Instruments erweitern.

Herr Loueke, Ihr aktuelles Album «HH» ist eine Hommage an Ihren Mentor Herbie Hancock. Was war für Sie die grösste Herausforderung bei der Neuinterpretation von Klassikern wie «Watermelon Man» und «Maiden Voyage»?

Bei Ihren Hancock-Adaptionen kommt Ihnen zugute, dass Sie eine siebenseitige Gitarre spielen. Was hat es mit diesem Instrument auf sich?

Nun ja, ich versuche schon seit einigen Jahren, das Spektrum meines Instruments zu erweitern. So bin ich auf die siebensaitige Gitarre gekommen. Die zusätzliche tiefe Saite eröffnet mir melodische und perkussive Möglichkeiten, wie ich sie von meiner Zeit als Bassgitarrist her kenne. In Wirklichkeit bin ich doch nur ein verhinderter Bassist.