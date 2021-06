Wohnflächenerhebung im Kanton Baselland – Eigenheimbesitzer werden zur Kasse gebeten Finanzdirektor Anton Lauber will das Baselbieter Steuersystem reformieren. In einem ersten Schritt sollen die Eigenmietwerte an die Vorgaben des Bundesgerichts angepasst werden. Thomas Dähler

Der Baselbieter Regierungspräsident Anton Lauber will dem Kanton zu einem konkurrenzfähigen Steuersystem verhelfen. Foto: Dominik Plüss

Mit der am Donnerstag in die Vernehmlassung geschickten Revision des Steuergesetzes plant der Regierungsrat vorerst nur eine systematische Abfrage der Wohnflächen und der Anzahl Zimmer in Eigenheimen. Doch damit erhielte die Finanzdirektion die Möglichkeit, den Bundesgerichtsentscheid von 2017 umzusetzen. Das Bundesgericht hat den Kanton Baselland verpflichtet, Eigenmietwerte zu erhöhen, die unter der Schwelle von 60 Prozent des durchschnittlichen kommunalen Mietpreises liegen.

Die 2022 geplanten systematischen Deklarationen sind notwendig, weil das Bundesgericht bemängelt hat, dass nur punktuelle Korrekturen ungeeignet seien. Es kann davon ausgegangen werden, dass zwar nicht alle, doch eine erhebliche Anzahl der heutigen Eigenmietwerte im landesweiten Vergleich zu tief liegen. Heute verfügt der Kanton über keine verlässlichen Angaben zu den Nettowohnflächen und zur Anzahl Zimmer von Eigenheimen. Erhoben wird beides, um die Selbstdeklarationen auf ihre Plausibilität überprüfen zu können.