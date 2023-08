SBB ersetzen Münchensteiner Brücken – Eiffels Konstruktion versagte und 73 Passagiere starben Nach dem schwersten Schweizer Eisenbahnunglück im Juni 1891 wurde eine neue Brücke über die Birs gebaut. Diese muss nun ersetzt werden, obwohl sie als schützenswert gilt. Simon Baur

Das schwerste Zugunglück der Schweizer Eisenbahngeschichte: Am 14. Juni 1891 stürzte bei Münchenstein eine Eisenbahnbrücke über die Birs ein. 73 Passagiere kamen ums Leben und rund 170 wurden zum Teil schwer verletzt. Archivbild: Keystone

Die beiden einspurigen Birsbrücken in Münchenstein sind Teil der Bahnlinie Basel–Laufen–Delémont. Sie wurden 1892 und 1909 in Betrieb genommen. Sie ersetzten eine Brücke an diesem Ort, bei deren Einsturz 73 Menschen ihren Leben verloren hatten.

Am 14. Juni 1891 waren aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens im letzten Moment zwei weitere Reisewagen und eine zweite Lokomotive in die Zugskomposition integriert worden, was zur Überlastung der Brückenkonstruktion in Münchenstein geführt hatte. Ein Teil der Zugskomposition stürzte in die hohen Fluten der Birs und ging unter. Neben den vielen Todesopfern gab es rund 170 verletzte Personen.

Das Unglück als Roman Rechtzeitig zum 100. Todestag Gustave Eiffels legt der in Thun lebende Historiker und Autor Stefan Haenni mit «Eiffels Schuld. Das grösste Eisenbahnunglück der Schweiz» einen neuen Roman vor, der die historischen Fakten des Unglücks mit fiktionalen Begebenheiten eines hinterhältigen Verbrechens verbindet. Wie das Quellenverzeichnis am Ende des Buches ausführlich belegt und der Autor auf Nachfrage auch bestätigt, hat er sorgfältig in der «Neuen Zürcher Zeitung», im Berner «Bund» und in der «Schweizerischen Bauzeitung» recherchiert und zitiert zahlreiche Berichte und Zeugenaussagen zum Unglück fast wörtlich. Einzig die Geschichte ums Verbrechen entstammt seiner Fantasie. (sba)

Die Bestürzung über die bisher grösste Eisenbahnkatastrophe der Schweiz war gross. National- und Ständerat drückten in entsprechenden Ansprachen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Auf den Friedhöfen von Münchenstein und Reinach wurden Gedenkobelisken aufgestellt, die heute noch dort zu sehen sind, und die internationale Presse berichtete ausführlich über das Ereignis.

Bekanntheit erlangte das Unglück auch durch den Umstand, dass die 1891 eingestürzte Brücke als Teil der Jura-Simplon-Bahn vom Ingenieurbüro Gustave Eiffels geplant und erbaut wurde. Eiffels Name ist heute vor allem wegen des gleichnamigen Turms in Paris bekannt. Dabei waren es in erster Linie der französische Ingenieur Émile Nouguier und der schweizerisch-französische Ingenieur Maurice Koechlin, die für die Konstruktionsidee und die statischen Berechnungen verantwortlich waren.

Die Stahlbrücke konnte der Last der mit zwei zusätzlichen Reisewagen und einer weiteren Lokomotive versehenen Zugskomposition nicht standhalten. Foto: Keystone

Gustave Eiffel, dessen Todestag sich Ende Dezember zum 100. Mal jährt, überarbeitete lediglich den Entwurf in ästhetischer Hinsicht, doch ohne Nouguier und Koechlin würde es den heutigen Eiffelturm nicht geben. Ein Jahr nach der Tragödie wurde die erste Schweizer Brückenbaunorm veröffentlicht, und sämtliche Eisenbahnbrücken wurden überprüft, wobei etliche verstärkt werden mussten.

Die beiden Brücken von 1892 und 1909 gelten nach Einschätzung der Denkmalpflege des Kantons Basel-Landschaft als schützenswert. Wie die SBB am Dienstag mitteilten, sollen die beiden Brücken wegen des steigenden Verkehrs und des baulichen Zustands der Stahlkonstruktionen bis Mitte 2025 durch Neubauten ersetzt werden.

Das Unglück löste in der Schweiz und international grosse Bestürzung aus. Foto: Keystone

Damit die von der Denkmalpflege vorgebrachten Argumente nicht vollends auf der Strecke bleiben, haben die SBB mit der internen Denkmalpflege und derjenigen des Kantons Basel-Landschaft ein Konzept erarbeitet, das die Ästhetik der alten Brückenkonstruktionen in einer modernen Gestaltung interpretiert.

Mitte August soll mit der Demontage und den Rückbauarbeiten der oberen Brücke begonnen werden, sobald der Ersatz im Mai 2024 erstellt ist, wird mit dem Rückbau der unteren Brücke und dem entsprechenden Ersatzbau begonnen, der seinerseits, sofern alles nach den Plänen des Projektteams verläuft, Mitte Mai 2025 abgeschlossen sein dürfte. Damit die Birsquerung für mindestens weitere 100 Jahren sicher und zuverlässig gewährleistet bleibt, rechnen die SBB mit Kosten von rund 28 Millionen Franken, die via Leistungsvereinbarung zwischen Bund und SBB finanziert werden.

