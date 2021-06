Baslerin erzählt im BaZ-Podcast – Wie es ist, mit zwei Männern zusammen zu sein Miriam Siegenthaler ist polyamor und liebt offen zwei Männer. Wie gehen die drei mit Eifersucht um? Wen nimmt die 28-Jährige mit ans Weihnachtsfest? Darüber spricht sie in der Podcast-Reihe «Los emol». Dina Sambar

Miriam ist sowohl mit Patrick (l.) wie auch mit Mike (r.) in einer Beziehung. Die Drei wohnen auch zusammen. Foto: ZVG

Kribbeln im Bauch, Aufregung – Miriam Siegenthalers erste grosse Liebe dauerte fünf Jahre. Treue war für sie und Max eine Selbstverständlichkeit. Die Beziehung für andere Personen zu öffnen, gehörte höchstens in den Bereich der sexuellen Fantasien. Doch das sollte sich ändern. «Nach etwa drei Jahren Beziehung lief mir schliesslich – also um genau zu sein, hat Max uns einander vorgestellt – die fast unwiderstehliche, lockige Versuchung namens Patrick über den Weg, und da tauchte bei mir erstmals flüchtig der Gedanke auf, ob es abwegig wäre, mit zwei Männern gleichzeitig eine Beziehung zu führen», schreibt Miriam Siegenthaler in ihrem Blog.

Das war nicht der Anfang ihrer polyamoren Beziehung, doch der Gedanke war geboren. Die Beziehung zu Max plätscherte aus. Patrick wurde ihr Freund. Mit ihm lebte sie von Anfang an in einer offenen Beziehung. Jahrelang lernten beide keine weiteren Frauen oder Männer kennen, mit denen es richtig ernst wurde – bis Mike auftauchte. Patrick bemerkte als Erster, dass Miriam verliebt war. «Für mich und Patrick war immer klar: Wenn eine neue Beziehung ernster wird, hat die Partnerin oder der Partner der älteren Beziehung ein Vetorecht. Wenn sich Patrick und Mike nicht verstanden hätten, wäre das ein No-go gewesen», erzählt Miriam Siegenthaler im BaZ-Podcast. Mittlerweile sind die beiden seit etwas mehr als zwei Jahren auch ein Paar.

Eifersucht ist zwischen ihr und Mike bis heute manchmal ein Thema. «Dann gehe ich in den Wald und schreie. Das tut wirklich gut», sagt Miriam Siegenthaler. Am wichtigsten sei es jedoch, zusammen darüber zu reden, herauszufinden, was man brauche, um sich in der Beziehung trotzdem sicher zu fühlen. «Eifersucht ist, wenn man ein völlig übersteigertes Bild der anderen Person im Kopf hat», sagt Miriam Siegenthaler: «Mike sagt immer so schön: Wenn man nicht in ‹schlechter› oder ‹besser› denkt, sondern in ‹anders›, dann erübrigt sich der Vergleich, der ja die Eifersucht ausmacht.»

Doch wie reagiert das Umfeld auf ihre Dreierbeziehung? Liebt sie einen ihrer Freunde mehr als den anderen? Wie sieht der Alltag in der gemeinsamen Wohnung aus? Sind die drei offen für weitere ernste Beziehungen? Wie machen sie das mit dem Sex? Hören Sie selbst, im BaZ-Podcast «Los emol».

