Manipulierte Studien – Ehrlichkeitsforscher unter Fälschungsverdacht Regierungen und Unternehmen übernahmen die Erkenntnisse einer aufsehenerregenden Studie. Jetzt stellt sich heraus: Ein Teil der Daten war gefälscht. Armin Müller

Unter Verdacht: Dan Ariely, Bestseller-Autor und Professor für Psychologie und Verhaltensökonomie an der Duke University. Foto: PD

Kunden, die gegenüber einer Versicherung gleich zu Beginn eines Formulars per Unterschrift zusichern, dass sie alle Angaben wahrheitsgemäss machen, verhalten sich ehrlicher als solche, die die Richtigkeit der Angaben erst am Ende des Formulars bestätigen. Mit solch einfachen Massnahmen lässt sich die Ehrlichkeit von Versicherungsnehmern oder Steuerzahlerinnen steigern: Das war das Ergebnis einer berühmten Studie von fünf Verhaltensökonomen und Psychologinnen, die vor neun Jahren in der renommierten Wissenschaftszeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) veröffentlicht wurde.